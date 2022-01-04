У 2022 році в Міністерстві цифрової трансформації обіцяють удосконалювати вже наявні послуги, додати різноманітні корисні сповіщення, а також пенсійне посвідчення-онлайн.

– Будемо чекати зростання користувачів, щоб Дія ставала щоденним застосунком людини. У нас будуть різноманітні корисні сповіщення, збільшення кількості сервісів, послуг і навіть пенсійні посвідчення з’являться. Чекаємо, щоби Дія остаточно стала частиною життя людей, – поділився планами керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Також у 2022 році у Дії запрацюють сервіси для ветеранів. Наразі Мінцифри працює над їхнім запуском разом із Міністерством ветеранів. Для ветеранів буде доступний розділ з інформацією про їхні статуси та пільги.

– Інтеграція надасть ветеранам усіх категорій можливість користуватися перевагами цифрових послуг у Дії. Ветерани зможуть користуватися зручними послугами на порталі Дія, а також у кабінеті громадянина буде доступний розділ з інформацією про їхні статуси та пільги. Це стане початком для подальшого втілення нових сервісів, — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ще одна важлива ініціатива – сервіс Military ID для призовників і резервістів. Раніше в Міністерстві оборони повідомляли, що його можуть запустити в 2022-2023 роках.

Military ID міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. За допомогою сервісу можна буде змінити реєстрацію місця проживання, побачити інформацію про внесення особи до реєстру тощо.

Що змінилось у застосунку Дія в 2021 році

У 2021 році значним здобутком Мінцифри стало запровадження Дія.Підпису (електронного підпису) – це електронні дані, які забезпечують цілісність документів та ідентифікують особу.

За допомогою Дія. Підпису можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо.

– Це абсолютно новітня технологія електронного підпису, коли людині потрібно лише сканувати QR-код та підписувати обличчям, так би мовити, замість файлових ключів, паролів і так далі, – розповів у коментарі Фактам ICTV Мстислав Банік.

Ще одним важливим кроком на тлі пандемії коронавірусу стало запровадження Covid-сертифікатів.

– Важливий момент – це запуск Covid-сертифікатів і те що, запускається такий документ у межах вимог Європейського Союзу. По-перше, ми – одна з перших країн за межами ЄС, яка долучилася до цієї системи. А по-друге, це був 10-11 документ для українців, і ми уже звикли до електронних документів, – пояснює Мстислав Банік.

Міністерство створило офлайн-точки Команди підтримки Дії в усіх регіонах України, куди можна звернутися та отримати допомогу в разі виникнення труднощів із генерацією сертифікатів. Наразі таких пунктів понад 100.

Наприкінці листопада у Дії презентували сім нових соціальних послуг. Серед яких – призначення та перерахунок пенсій та актуальна послуга у зимовий період – оформлення субсидій. Лише за тиждень від старту послугами скористалися майже 20 тис. користувачів.

Як розповів керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри, наразі у бета-тестуванні також перебуває функція зміни місця реєстрації проживання.