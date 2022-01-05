Погода в Україні 6 січня буде сухою та сонячною лише на Півночі та Півдні.

У решті областей передбачається дощ із мокрим снігом та мокрий сніг. Вітер у четвер буде західним. Його швидкість сягатиме 7-12 м/с.

На Півночі мокрий сніг припиниться удень. Температура повітря підвищиться до +4° у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

На Півдні істотних опадів не передбачається ні вдень, ні вночі. Крім того, 6 січня синоптики там прогнозують досить теплу погоду. У Криму стовпчики термометрів підвищаться аж до +13°, а в Херсоні та Одесі – до +11°.

На Заході удень передбачається дощ із мокрим снігом. Місцями сильні опади будуть у Закарпатській області. Однак 6 січня там буде й найвища температура серед усіх західних областей – до +7° удень та +3° уночі.

На Сході удень переважно буде сніг та мокрий сніг. У Донецькій області стовпчики термометрів удень покажуть до +9°.

У Центрі, крім Полтавської області (де, згідно з даними Укргідрометцентру, буде мокрий сніг), увесь день ітиме дощ. У Кропивницькому температура повітря підвищиться до +6° удень та до +4° уночі.

У Києві дощ ітиме лише вночі. Удень температура повітря становитиме до +5°, уночі – до +3°.

Згідно з прогнозом погоди на січень 2022 року від Укргідрометцентру, середня місячна температура в Україні очікується на рівні від -1° до -5°, у Криму – від 0° до +1°.

Такі показники є близькими до кліматичної норми.