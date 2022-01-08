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Факти / Україна

Програмний РРО: у ДПС розповіли, у яких випадках можуть відмовити у реєстрації

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Програмний РРО: у ДПС розповіли, у яких випадках можуть відмовити у реєстрації

Фізособи-підприємці, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, з 1 січня 2022 року зобов’язані використовувати у своїй діяльності касові апарати – реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

У зв’язку із цим у Державній податковій службі повідомили, у яких випадках у реєстрації ПРРО може бути відмовлено.

Як уточнюється, серед можливих підстав для відмови:

  • Випадки, коли автоматизована перевірка виявила недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу (йдеться про обов’язковість та/або послідовність підписання електронного документа, невідповідність електронного документа затвердженому стандарту, незаповнення обов’язкових реквізитів, недійсність електронних підписів та/або друкованих регістрів операцій ідентифікатором форми J/F 1316604), а також якщо право підписувача на подання заяви не було підтверджено.
  • Якщо ПРРО з назвою та локальним номером, зазначеним у Заяві, вже зареєстрували раніше.
  • Якщо суб’єкт не повідомив контролюючий орган про об’єкт оподаткування щодо господарської одиниці, зазначеної у Заяві.
  • Якщо суб’єкт господарювання не включили до Єдиного держреєстру юридичних осіб або фізосіб – підприємців та громадських формувань.
  • У разі, якщо були виявлені розбіжності у даних, зазначених у Заяві, з даними щодо обліку та реєстрації суб’єкта господарювання.

Нагадаємо, Факти ICTV раніше писали інструкцію про те, як вибирати та підключати касові апарати.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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