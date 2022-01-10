Упродовж доби 9 січня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав бойову травму.

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Медики оцінюють його стан здоров’я як задовільний.

За даними штабу ООС, у бік Попасної збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Катеринівки окупанти обстрілювали позиції українських захисників не лише з мінометів калібру 120 мм, а й з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Щоб змусити противника припинити обстріли, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 07.00 10 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Джерело: Штаб ООС