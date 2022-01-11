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Суд у Києві продовжив арешт екскоменданта Ізоляції Куликовського

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Денис Куликовський (Палич)_затримання СБУ

У вівторок, 11 січня, Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт колишньому комендантові донецької в’язниці Ізоляція Денису Куликовському. Сам підсудний, як повідомляється, таке рішення підтримав.

У вівторок, 11 січня, Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт колишньому комендантові донецької в’язниці Ізоляція Денису Куликовському. Сам підсудний, як повідомляється, таке рішення підтримав.

– Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Підозрюваний та його захисник на судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечували, – йдеться у ухвалі суду.

Уточнюється, що Куликовський перебуватиме під арештом до 2 лютого включно.

За цей час слідство хоче допитати колишніх в’язнів Ізоляції як потерпілих. Також планується призначення експертиз, за ​​допомогою яких хочуть визначити моральну шкоду, яку було завдано потерпілим.

Повідомляється, що Куликовського не хочуть відпускати через те, що на волі він може знищити документи, а також – ховатися від слідства, бо його дружина з дитиною все ще мешкають у так званому ДНР.

У судовому рішенні вказується, що Куликовський уже визнав свою провину під час допитів, а також дав свідчення про свою протиправну діяльність.

Дениса Куликовського затримали у Києві на початку листопада минулого року. Спочатку він був заарештований на два місяці, але наприкінці грудня 2021 року суд розглянув питання про продовження утримання Куликовського під вартою.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: СБУ

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