Суд у Києві продовжив арешт екскоменданта Ізоляції Куликовського

У вівторок, 11 січня, Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт колишньому комендантові донецької в’язниці Ізоляція Денису Куликовському. Сам підсудний, як повідомляється, таке рішення підтримав.
У вівторок, 11 січня, Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт колишньому комендантові донецької в’язниці Ізоляція Денису Куликовському. Сам підсудний, як повідомляється, таке рішення підтримав.
– Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав. Підозрюваний та його захисник на судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечували, – йдеться у ухвалі суду.
Уточнюється, що Куликовський перебуватиме під арештом до 2 лютого включно.
За цей час слідство хоче допитати колишніх в’язнів Ізоляції як потерпілих. Також планується призначення експертиз, за допомогою яких хочуть визначити моральну шкоду, яку було завдано потерпілим.
Повідомляється, що Куликовського не хочуть відпускати через те, що на волі він може знищити документи, а також – ховатися від слідства, бо його дружина з дитиною все ще мешкають у так званому ДНР.
У судовому рішенні вказується, що Куликовський уже визнав свою провину під час допитів, а також дав свідчення про свою протиправну діяльність.
Дениса Куликовського затримали у Києві на початку листопада минулого року. Спочатку він був заарештований на два місяці, але наприкінці грудня 2021 року суд розглянув питання про продовження утримання Куликовського під вартою.