У Державній податковій службі пояснили, хто із ФОП не зобов’язаний вести товарний облік

Стало відомо, хто із фізичних осіб – підприємців (ФОП) не зобов’язаний вести торговельний облік.

Про це йдеться у листі Державної податкової служби України Про необхідність ведення обліку товарних запасів ФОП, опублікованому головою Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим.

Так, повідомляється, що не зобов’язані вести облік товарних запасів і підтверджувати їхнє походження первинними документами ФОПи, які використовують спрощену систему оподаткування; при цьому – які не є платниками ПДВ та не здійснюють продаж низки товарів.

Зокрема, йдеться про: