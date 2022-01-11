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Факти / Україна

У Державній податковій службі пояснили, хто із ФОП не зобов’язаний вести товарний облік

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Данило Гетманцев

Стало відомо, хто із фізичних осіб – підприємців (ФОП) не зобов’язаний вести торговельний облік.

Про це йдеться у листі Державної податкової служби України Про необхідність ведення обліку товарних запасів ФОП, опублікованому головою Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим.

Так, повідомляється, що не зобов’язані вести облік товарних запасів і підтверджувати їхнє походження первинними документами ФОПи, які використовують спрощену систему оподаткування; при цьому – які не є платниками ПДВ та не здійснюють продаж низки товарів.

Зокрема, йдеться про:

  • технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту;
  • лікарські засоби та вироби медичного призначення;
  • ювелірні, побутові вироби з дорогоцінних металів, напівдорогоцінного та дорогоцінного каміння.

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ФОПам пояснили, як вести облік товарних запасів

Фото: УНІАН

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