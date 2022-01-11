У Державній податковій службі пояснили, хто із ФОП не зобов’язаний вести товарний облік

Стало відомо, хто із фізичних осіб – підприємців (ФОП) не зобов’язаний вести торговельний облік.
Про це йдеться у листі Державної податкової служби України Про необхідність ведення обліку товарних запасів ФОП, опублікованому головою Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим.
Так, повідомляється, що не зобов’язані вести облік товарних запасів і підтверджувати їхнє походження первинними документами ФОПи, які використовують спрощену систему оподаткування; при цьому – які не є платниками ПДВ та не здійснюють продаж низки товарів.
Зокрема, йдеться про:
- технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту;
- лікарські засоби та вироби медичного призначення;
- ювелірні, побутові вироби з дорогоцінних металів, напівдорогоцінного та дорогоцінного каміння.