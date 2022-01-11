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В Україні в 4 рази прискорилося зростання цін у промисловості за 2021 рік – Держстат

Анастасія Гевко редакторка стрічки
В Україні в 4 рази прискорилося зростання цін у промисловості за 2021 рік – Держстат

У грудні 2021 року в Україні на 62,2% зросли ціни у промисловості порівняно з груднем 2020 року.

Зокрема, за даними Державної служби статистики, зростання цін промислових виробників становило:

  • 2020 року порівняно з 2019 – 14,5%;
  • у 2019 – 7,4%;
  • у 2018 – 14,2%;
  • у 2017 – 16,5%;
  • у 2016 – 35,7%;
  • у 2015 – 25,4%.

Уточнюється, що в межах країни у грудні 2021 року, порівняно з 2020, ціни промвиробників зросли на 74,2%, за межі України – на 24,5%.

Держстат повідомив, що середньорічне підвищення цін у промисловості у 2021 році склало 40,8%, після зниження у 2020 році на 1,6%.

Водночас у попередні роки також фіксували зростання цін:

  • на 4,1% – у 2019 році;
  • на 17,4% у 2018 році;
  • на 26,4% у 2017 році;
  • на 20,5% у 2016 році;
  • на 36% у 2015 році.

Раніше Держстат повідомив, що більшість витрат українців йдуть на їжу, комуналку та транспорт.

Джерело: Держстат

Фото: Depositphotos

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