Вступ на магістратуру-2022: з’явилися дати реєстрації та основної сесії випробувань

Міністерство освіти повідомило, що затвердило календарний план проведення випробувань для вступу на магістратуру до університетів України.
Як уточняється, в 2022 році Міносвіти розширило сферу застосування єдиного професійного вступного випробування (ЄПВВ) на магістратуру з використанням технологій ЗНО.
Йдеться про спеціальності галузей:
- 05 – Соціальні та поведінкові науки;
- 06 – Журналістика;
- 07 – Управління та адміністрування;
- 08 – Право;
- 28 – Громадське управління та адміністрування;
- 29 – Міжнародні відносини.
У міністерстві нагадали, що ЄПВВ передбачає виконання двох тестів: із загальних навчальних компетентностей та предметного.
Дати тестувань та іспитів
Зареєструватися для участі у тестуванні можна буде з 26 квітня до 17 травня.
Займатимуться реєстрацією приймальні комісії ВНЗ.
Основну сесію тестування, як повідомляється, проведуть упродовж 20 червня – 1 липня 2022 року.
За загальними навчальними компетентностями абітурієнтів протестують 20 червня.
Єдиний вступний іспит буде проведено 22 червня.
Предметні тести заплановані на:
- 24 червня – економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право;
- 29 червня – облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія;
- 1 липня – управління та адміністрування.
– Якщо вступники виявлять бажання складати більше одного предметного тесту, а тести будуть проводитись в один день, то при реєстрації вони оберуть, який здаватиметься в основну, а який – додаткову сесію, – повідомили у Міносвіти.
Також зазначено, що результати іспитів та тестів визначать до 12 липня 2022 року.