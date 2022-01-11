Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Вступ на магістратуру-2022: з’явилися дати реєстрації та основної сесії випробувань

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Вступ на магістратуру-2022: з’явилися дати реєстрації та основної сесії випробувань

Міністерство освіти повідомило, що затвердило календарний план проведення випробувань для вступу на магістратуру до університетів України.

Як уточняється, в 2022 році Міносвіти розширило сферу застосування єдиного професійного вступного випробування (ЄПВВ) на магістратуру з використанням технологій ЗНО.

Йдеться про спеціальності галузей:

  • 05 – Соціальні та поведінкові науки;
  • 06 – Журналістика;
  • 07 – Управління та адміністрування;
  • 08 – Право;
  • 28 – Громадське управління та адміністрування;
  • 29 – Міжнародні відносини.

У міністерстві нагадали, що ЄПВВ передбачає виконання двох тестів: із загальних навчальних компетентностей та предметного.

Дати тестувань та іспитів

Зареєструватися для участі у тестуванні можна буде з 26 квітня до 17 травня.

Займатимуться реєстрацією приймальні комісії ВНЗ.

Основну сесію тестування, як повідомляється, проведуть упродовж 20 червня – 1 липня 2022 року.

За загальними навчальними компетентностями абітурієнтів протестують 20 червня.

Єдиний вступний іспит буде проведено 22 червня.

Предметні тести заплановані на:

  • 24 червня – економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право;
  • 29 червня – облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія;
  • 1 липня – управління та адміністрування.

– Якщо вступники виявлять бажання складати більше одного предметного тесту, а тести будуть проводитись в один день, то при реєстрації вони оберуть, який здаватиметься в основну, а який – додаткову сесію, – повідомили у Міносвіти.

Також зазначено, що результати іспитів та тестів визначать до 12 липня 2022 року.

Читайте
Вступ до магістратури 2021: коли закінчиться реєстрація на ЄВІ та необхідні документи

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка