Вступ на магістратуру-2022: з’явилися дати реєстрації та основної сесії випробувань

Міністерство освіти повідомило, що затвердило календарний план проведення випробувань для вступу на магістратуру до університетів України.

Як уточняється, в 2022 році Міносвіти розширило сферу застосування єдиного професійного вступного випробування (ЄПВВ) на магістратуру з використанням технологій ЗНО.

Йдеться про спеціальності галузей:

05 – Соціальні та поведінкові науки;

06 – Журналістика;

07 – Управління та адміністрування;

08 – Право;

28 – Громадське управління та адміністрування;

29 – Міжнародні відносини.

У міністерстві нагадали, що ЄПВВ передбачає виконання двох тестів: із загальних навчальних компетентностей та предметного.

Дати тестувань та іспитів

Зареєструватися для участі у тестуванні можна буде з 26 квітня до 17 травня.

Займатимуться реєстрацією приймальні комісії ВНЗ.

Основну сесію тестування, як повідомляється, проведуть упродовж 20 червня – 1 липня 2022 року.

За загальними навчальними компетентностями абітурієнтів протестують 20 червня.

Єдиний вступний іспит буде проведено 22 червня.

Предметні тести заплановані на:

24 червня – економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право;

29 червня – облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія;

1 липня – управління та адміністрування.

– Якщо вступники виявлять бажання складати більше одного предметного тесту, а тести будуть проводитись в один день, то при реєстрації вони оберуть, який здаватиметься в основну, а який – додаткову сесію, – повідомили у Міносвіти.

Також зазначено, що результати іспитів та тестів визначать до 12 липня 2022 року.