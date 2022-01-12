Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою – місцями до -24 градусів

У ніч на четвер, 13 січня, стовпчики термометрів опустяться до -11-19°C, на Півночі та північному сході країни до -18-24.

Завтра вдень температура повітря становитиме в більшості областей -4-9°C, повідомила метеоролог Наталія Діденко.

У західних областях 13 січня почнеться потепління, очікується від -3°C до +2°C.

Вітер завтра триматиметься північно-західного напрямку. Він буде поривчастий, часом навіть штормовий.

Невеликий сніг 13 січня можливий лише в Карпатах, місцями на Півночі та в Центрі. Більша частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода.

У Києві завтра буде морозно – вночі -15-19°C, але у четвер температура повітря підвищиться до -4°C.

Сильний вітер істотно посилюватиме відчуття холоду.

А на Маланки у столиці є ймовірність невеликого снігу та ожеледиці.

Однак вже на Василя, 14 січня, слід очікувати потепління в Києві.

Джерело: Погода від Наталки Діденко