Без гімнастики для шиї: у додатку Дія анонсували зміну в системі підпису

У четвер, 13 січня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як зміниться підпис документів у додатку Дія.

За його словами, більше не потрібно буде крутити головою – достатньо раз моргнути.

– І все, ви підтвердили особу та підписали документ, – розповів Федоров.

Також опубліковано відео, де міністр демонструє роботу послуги.

Сервіс Дія.Підпис у додатку Дія використовується, наприклад, для генерування Covid-сертифіката.

Крім того, так можна підписати контракти, договори оренди, заяви на відпустку.

– Ми працюємо над тим, щоб запровадити десятки нових послуг, але водночас удосконалюємо й ті, що є. Для нас це дуже важливо, адже розуміємо, що цей продукт слід розвивати. Дія.Підпис – найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні, і тепер він іще зручніший і простіший, – стверджує Михайло Федоров.

Джерело: Михайло Федоров

Фото: Мінцифри для Фактів ICTV