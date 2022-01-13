Без гімнастики для шиї: у додатку Дія анонсували зміну в системі підпису

У четвер, 13 січня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, як зміниться підпис документів у додатку Дія.
За його словами, більше не потрібно буде крутити головою – достатньо раз моргнути.
– І все, ви підтвердили особу та підписали документ, – розповів Федоров.
Також опубліковано відео, де міністр демонструє роботу послуги.
Сервіс Дія.Підпис у додатку Дія використовується, наприклад, для генерування Covid-сертифіката.
Крім того, так можна підписати контракти, договори оренди, заяви на відпустку.
– Ми працюємо над тим, щоб запровадити десятки нових послуг, але водночас удосконалюємо й ті, що є. Для нас це дуже важливо, адже розуміємо, що цей продукт слід розвивати. Дія.Підпис – найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні, і тепер він іще зручніший і простіший, – стверджує Михайло Федоров.
Джерело: Михайло Федоров
Фото: Мінцифри для Фактів ICTV