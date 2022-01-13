Упродовж доби 12 січня російсько-окупаційні війська тричі порушили режиму припинення вогню.

Один раз – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав бойове травмування.

Нині він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я медики оцінюються як задовільний.

Згідно з даними штабу ООС, противник двічі відкривав вогонь із ручних та станкових протитанкових гранатометів у бік Причепилівки.

Поблизу Новозванівки окупанти обстріляли позиції українських захисників із мінометів калібру 120 мм.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь із незабороненого Мінськими домовленостями озброєння, щоб змусити противника припинити обстріли.

Станом на 07.00 13 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, що стало відомо ім’я військового, який загинув 11 січня під час ворожого обстрілу поблизу Новотошківського Луганської області.

Смертельне поранення дістав старший солдат Віктор Кучеренко. Проживав 28-річний військовий у селі Новолазарівка Миколаївської області.

Джерело: Штаб ООС