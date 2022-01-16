Окупанти відкрили вогонь із гранатометів на Донбасі: поранено українського воїна

Російсько-окупаційні війська сьогодні один раз відкривали вогонь на Донбасі. Унаслідок обстрілу отримав поранення український військовослужбовець.

Як поінформували в пресцентрі штабу Операції об’єднаних сил, ворог застосував гранатомети, а також стрілецьку зброю.

– Від початку доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У бік Катеринівки збройні формування Росії відкривали вогонь із автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу окупантів був поранений один військовослужбовець Об’єднаних сил. Його вже госпіталізували. Стан здоров’я воїна – задовільний.

У штабі наголосили, що рубежі українських підрозділів на Донбасі залишаються незмінними.

Раніше сьогодні стало відомо, що російсько-окупаційні війська розмістили на тимчасово окупованих територіях Донбасу 275 одиниць військової техніки з порушенням Мінських домовленостей. Озброєння розміщено неподалів від лінії зіткнення. У штабі ООС розцінюють це як створення передумов для подальшої ескалації напруження на сході України.

Нещодавно в українській розвідці поінформували, що РФ готує низку провокацій проти своїх військовослужбовців, щоб звинуватити в цьому армію України.