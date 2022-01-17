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Факти / Україна

Суд наклав арешт на майно ексміністра енергетики Демчишина

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Демчишин

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, який є фігурантом справи про поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Відповідна ухвала оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Прокуратура просила накласти арешт на майно колишнього міністра саме у “вугільній справі” з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання. І суд задовольнив клопотання.

В судовій ухвалі зазначається, що завданням арешту майна є запобігання його приховуванню, пошкодженню, знищенню чи відчуженню, а також забезпечення збереження речових доказів чи спеціальна конфіскація.

Суд наклав арешт на корпоративні права, земельні ділянки та нерухомість, що належать Володимиру Демчишину. Йдеться про:

• частку в розмірі 100% статутного капіталу компанії Лозонско Файненс ЛДТ (Британські Віргінські Острови);

• частку в розмірі 9,99% у статутному капіталі компанії АйСіЮ Холдінгз Лімітед” (Британські Віргінські Острови);

• частку в розмірі 9,99% у статутному капіталі компанії Вестал Холдінгз ЛТД” (Кіпр);

• земельну ділянку площею 0,039 га в Київській області;

• частину житлового будинку площею 389,6 кв. м у Київській області;

• частину земельної ділянки площею 0,0609 га на Київщині;

• домоволодіння у Львівській області.

У судовій ухвалі прямо не називається прізвище ексміністра. Проте зазначається, що це особа, яка розпочала виконувати обов’язки міністра енергетики України з 2 грудня 2014 року. Тобто йдеться саме про Володимира Демчишина.

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Варто зазначити, що в листопаді минулого року Демчишину повідомили про підозру у сприянні терористичним організаціям “Л/ДНР” (за ст. 258-3 КК України – Створення терористичної групи чи терористичної організації). Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі терміном до 15 років з можливою конфіскацією майна.

За даними слідства, Демчишин видав низку наказів у 2014-2015 роках про призначення представників “Л/ДНР” на посади в держпідприємствах на окупованих територіях, а також сприяв формальній перереєстрації цих підприємств у Києві.

У подальшому були підписані договори з представниками терористичних організацій щодо постачання вугілля на суму в понад 3 млрд грн.

Слідство також наполягає, що Демчишин скасував рішення свого попередника, які поставили роботу підприємств на окупованих територіях та співпрацю з ними поза законом.

Детальніше про “вугільну справу” та її фігурантів – читайте в матеріалі.

Джерело: Судовий репортер, Єдиний державний реєстр судових рішень

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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