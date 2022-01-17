Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, який є фігурантом справи про поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Відповідна ухвала оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Прокуратура просила накласти арешт на майно колишнього міністра саме у “вугільній справі” з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання. І суд задовольнив клопотання.

В судовій ухвалі зазначається, що завданням арешту майна є запобігання його приховуванню, пошкодженню, знищенню чи відчуженню, а також забезпечення збереження речових доказів чи спеціальна конфіскація.

Суд наклав арешт на корпоративні права, земельні ділянки та нерухомість, що належать Володимиру Демчишину. Йдеться про:

• частку в розмірі 100% статутного капіталу компанії Лозонско Файненс ЛДТ (Британські Віргінські Острови);

• частку в розмірі 9,99% у статутному капіталі компанії АйСіЮ Холдінгз Лімітед” (Британські Віргінські Острови);

• частку в розмірі 9,99% у статутному капіталі компанії Вестал Холдінгз ЛТД” (Кіпр);

• земельну ділянку площею 0,039 га в Київській області;

• частину житлового будинку площею 389,6 кв. м у Київській області;

• частину земельної ділянки площею 0,0609 га на Київщині;

• домоволодіння у Львівській області.

У судовій ухвалі прямо не називається прізвище ексміністра. Проте зазначається, що це особа, яка розпочала виконувати обов’язки міністра енергетики України з 2 грудня 2014 року. Тобто йдеться саме про Володимира Демчишина.

Варто зазначити, що в листопаді минулого року Демчишину повідомили про підозру у сприянні терористичним організаціям “Л/ДНР” (за ст. 258-3 КК України – Створення терористичної групи чи терористичної організації). Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі терміном до 15 років з можливою конфіскацією майна.

За даними слідства, Демчишин видав низку наказів у 2014-2015 роках про призначення представників “Л/ДНР” на посади в держпідприємствах на окупованих територіях, а також сприяв формальній перереєстрації цих підприємств у Києві.

У подальшому були підписані договори з представниками терористичних організацій щодо постачання вугілля на суму в понад 3 млрд грн.

Слідство також наполягає, що Демчишин скасував рішення свого попередника, які поставили роботу підприємств на окупованих територіях та співпрацю з ними поза законом.

Детальніше про “вугільну справу” та її фігурантів – читайте в матеріалі.

Джерело: Судовий репортер, Єдиний державний реєстр судових рішень