Чекають на кадрові рішення: Нафтогаз відреагував на інцидент із хабарем в Укргазвидобуванні

НАК Нафтогаз України співпрацює зі Службою безпеки та Національною поліцією в боротьбі з корупцією.

У компанії заявили, що здійснять аналіз ухвалення управлінських рішень в Укргазвидобуванні, а також обставин прийняття на роботу у 2016-2017 роках посадовців компанії, яких СБУ підозрює в організації корупційної схеми.

Крім того, Нафтогаз анонсує кадрові зміни в Укргазвидобуванні. Відповідні пропозиції підготували ще в грудні.

– Правління національної компанії подало на розгляд Кабінету міністрів та Міністерства економіки пропозиції щодо кадрових змін в АТ Укргазвидобування ще 7 грудня 2021 року, і відтоді чекає на ухвалення рішення. Для Нафтогазу як для національної компанії надзвичайно важливими є розбудова України, де корупція є винятком, а не правилом, і де є невідворотність покарання за корупцію. Такі ж принципи є визначальними для всіх підприємств, що входять до Групи Нафтогаз, – йдеться в повідомленні Нафтогазу.

Нагадаємо, СБУ повідомила, що викрила посадовців Укргазвидобування на масштабній корупційній схемі. Вони начебто вимагали 400 тис. грн хабаря за безперешкодне виконання тендерних угод з приватною компанією.

Одного з посадовців співробітники СБУ затримали на гарячому під час передання хабаря.

Джерело: Нафтогаз