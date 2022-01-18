19 січня в Україні стихне вітер та посиляться морози, а на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться значна сніголавинна небезпека – третій рівень.
Вітер послабне під дією гребню антициклону Dieter, який у середу впливатиме на територію України із південного заходу. Його швидкість сягатиме 7-12 м/с.
Атмосферні фронти відійдуть у східному напрямку. Уночі на Лівобережжі та в Карпатах трохи сніжитиме, а вдень всюди переважатиме спокійна погода.
Температура вночі становитиме -5-10°, удень – від -3° до +2°.
У Карпатах та на північному сході країни вночі стовпчики термометрів покажуть -9-14°, удень – -4-9°.
Крім того, на масиві Свидовець – на схилах гір Велика Близниця, Близниця та Мала Близниця – спостерігаються карнизи, попереджають у відділі гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.
У Києві уночі 19 січня буде до -8°, удень – -1-3°, на дорогах – ожеледиця.
У четвер, 20 січня, в Україні передбачається мокрий сніг. Більше подробиць про те, якою буде погода до кінця робочого тижня, 21 січня, читайте в матеріалі.
Джерело: Відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру, Укргідрометцентр, Наталка Діденко
Фото: Oleksandr Herlinskyi