19 січня в Україні стихне вітер та посиляться морози, а на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться значна сніголавинна небезпека – третій рівень.

Вітер послабне під дією гребню антициклону Dieter, який у середу впливатиме на територію України із південного заходу. Його швидкість сягатиме 7-12 м/с.

Атмосферні фронти відійдуть у східному напрямку. Уночі на Лівобережжі та в Карпатах трохи сніжитиме, а вдень всюди переважатиме спокійна погода.

Температура вночі становитиме -5-10°, удень – від -3° до +2°.

У Карпатах та на північному сході країни вночі стовпчики термометрів покажуть -9-14°, удень – -4-9°.

Крім того, на масиві Свидовець – на схилах гір Велика Близниця, Близниця та Мала Близниця – спостерігаються карнизи, попереджають у відділі гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.

Послаблення вітру й сніголавинна небезпека в Карпатах: прогноз погоди на Водохреще / 4 фотографии

У Києві уночі 19 січня буде до -8°, удень – -1-3°, на дорогах – ожеледиця.

У четвер, 20 січня, в Україні передбачається мокрий сніг. Більше подробиць про те, якою буде погода до кінця робочого тижня, 21 січня, читайте в матеріалі.

Джерело: Відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру, Укргідрометцентр, Наталка Діденко

Фото: Oleksandr Herlinskyi