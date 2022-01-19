Президент обговорив із главою МЗС Канади безпекові виклики навколо України

У вівторок, 18 січня, президент Володимир Зеленський обговорив із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі безпекові виклики навколо України.

– Прийняв пані міністерку закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням стабілізації ситуації, – написав Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Він також розповів, що Канада вкотре підтвердила свою постійну підтримку української територіальної цілісності та незалежності.

Прийняв пані міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням щодо стабілізації ситуації. ???????? вкотре підтвердила незмінну підтримку територіальної цілісності й незалежності ????????. pic.twitter.com/3PLl9wn7FI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2022

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі пробуде в Україні з візитом з 17 по 18 січня.

Жолі провела переговори з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною, а також – міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.