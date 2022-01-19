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Президент обговорив із главою МЗС Канади безпекові виклики навколо України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Президент обговорив із главою МЗС Канади безпекові виклики навколо України

У вівторок, 18 січня, президент Володимир Зеленський обговорив із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі безпекові виклики навколо України.

– Прийняв пані міністерку закордонних справ Канади Мелані Жолі. Говорили про безпекові виклики навколо України. Обмінялися баченням стабілізації ситуації, – написав Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

Він також розповів, що Канада вкотре підтвердила свою постійну підтримку української територіальної цілісності та незалежності.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі пробуде в Україні з візитом з 17 по 18 січня.

Жолі провела переговори з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною, а також – міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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