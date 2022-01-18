Погода в Україні 19 січня очікується сонячною на всій території країни. Вночі у деяких областях температура опуститься до -12ºС.

На Заході синоптики прогнозують від +2ºС до -1ºС вдень, а вночі температура опуститься до -8ºС. Найхолодніше у нічну пору доби буде у Закарпатській області.

На Півночі стовпчик термометра опуститься до -7ºС вдень у деяких областях, а вночі до -12ºС.

Частково плюсова температура очікується на Півдні України із середнім показником від +2ºС до -2ºС вдень, а вночі до -7ºС. У центральній частині України теж буде сонячно: вдень від +2ºС до -1ºС та вночі від -6ºС до -10ºС.

На Сході теж буде без опадів. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від 0ºС до -7ºС, а вночі опуститься до -10ºС.

Середа буде сонячною, але погода протягом тижня в Україні обіцяє бути мінливою. Температура повітря вдень коливатиметься на рівні -1, -5, вночі похолодає до -14.