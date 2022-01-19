Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні визначив квоту імміграції в Україну на 2022 рік. Згідно з розпорядженням уряду, цього року планується прийняти понад 8 тис. осіб.

Як зазначається в пояснювальній записці, метою розпорядження Кабміну є врегулювання граничної чисельності іноземців, яким можуть надати дозвіл на імміграцію в Україну.

– Проєкт акта визначає граничну кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на постійне проживання в Україні протягом 2022 року, – сказано в записці.

Такі квоти на імміграцію затверджуються урядом щороку.

На 2022 рік Кабмін встановив квоту імміграції в 8 488 осіб. Варто зазначити, що це менше, ніж минулого року (тоді квота становила 9 818 осіб).

На 2022 рік запроваджуються квоти на імміграцію для таких категорії іноземців та осіб без громадянства:

• діячі науки, культури, імміграція яких до України відповідає інтересам нашої держави (на рівні 730 осіб);

• висококваліфіковані спеціалісти, яких гостро потребує економіка України (4 101 особа);

• особи, які здійснили інвестицію в українську економіку на суму не менше $100 тис. (без обмеження);

• іноземці, які є повнорідними братом/сестрою, дідом/бабою, онуком/онукою громадян України (805 осіб);

• іноземці, які раніше мали українське громадянство (406 осіб);

• батьки, чоловік чи дружина, неповнолітні діти іммігранта (2 345 осіб);

• іноземці, які безперервно жили в Україні протягом трьох років після отримання статусу особи, яка постраждала внаслідок торгівлі людьми (2 особи);

• особи, які прослужили в Збройних силах України (ЗСУ) три і більше років (99 осіб).