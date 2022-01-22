Військова допомога для України та письмова відповідь на пропозиції РФ: про що говорили Блінкен та Лавров

21 січня у готелі President Wilson у Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Внаслідок зустрічі Блінкена та Лаврова, як і очікувалося, великого дипломатичного прориву не сталося.

Але сторони зробили низку важливих заяв, зміст яких читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Позиція глави МЗС Росії Сергія Лаврова

Міністр закордонних справ РФ Лавров, який вийшов до преси першим, назвав розмову зі своїм американським колегою відвертою та корисною, але оцінив зустріч як “проміжну”, припускаючи, що після неї слід очікувати наступних переговорів.

Він заявив, що Москва очікує на письмову відповідь США на свої так звані пропозиції щодо безпеки, і сказав, що від них залежатимуть подальші переговори.

Сергій Лавров також уточнив, що США нібито погодилися дати свою письмову відповідь наступного тижня.

Після цього, за словами російського міністра, можливий наступний контакт із США.

Лавров уточнив, що під час зустрічі з Блінкеном він від імені РФ вкотре заперечував право інших країн вільно обирати союзи та альянси.

Він також назвав попередження про санкції та наслідки у разі військового вторгнення Росії в Україну “розкручуванням істерики”.

Сергій Лавров наголосив, що РФ нібито не збирається нападати на Україну.

Він згадав про Мінські домовленості і вкотре повторив риторику Кремля про їхнє нібито невиконання Києвом.

Міністр закордонних справ Росії висловив невдоволення у зв’язку з тим, що дії РФ в Україні та на її кордонах Блінкен вказував як головну тему переговорів.

Лавров заявив, що в Кремлі вважають можливими прямі переговори президента Росії Володимира Путіна з американським главою Джо Байденом, якщо в цьому буде така необхідність, але на їхню організацію “потрібен час”.

Позиція держсекретаря США Ентоні Блінкена

Американський держсекретар оцінив розмову з Сергієм Лавровим як відверту та предметну. Також він називав її швидше “обміном тривогами та ідеями”, ніж переговорами.

Він уточнив, що США планують передати РФ письмову відповідь на пропозиції щодо безпеки.

– Ми домовилися про те, що передамо Росії нашу відповідь на ті занепокоєння, які були озвучені, поділимося своїми занепокоєннями, викладемо наші ідеї для подальшого розгляду, і дамо змогу ознайомитись з ними російській стороні. Потім вирішуватимемо, як рухатися далі, – зазначив держсекретар.

Блінкен повідомив, що, незважаючи на те, що РФ пішла на дипломатичні переговори, вона не припиняє ескалацію та відмовляється відводити свої війська від українських кордонів.

– Ми і наші союзники готові рівноцінно зробити все, що від нас залежить, щоб дати зрозуміти Росії, що буде швидка, жорстка та єдина відповідь на будь-яку агресію у бік України, – сказав Ентоні Блінкен, та уточнив, що йдеться, зокрема, про кібератаки.

Держсекретар США закликав Кремль довести, що Росія не планує вторгнення до України. Для цього він закликав її до деескалації, та запропонував, щоб Кремль відкликав війська, якщо не збирається нападати.

Блінкен додав, що є речі, в яких США у переговорах із Росією відступати не мають наміру. Серед них є фундаментальні принципи: відкриті двері НАТО та право кожної країни вирішувати за себе.

– Один народ не може просто так змінювати межі іншої країни та впливати силою, змушуючи сусідів змінювати свої рішення та прагнення, – повідомив Блінкен.

Американський держсекретар нагадав, що Сполучені Штати залишаються вірними своєму принципу не вирішувати щось про Україну без України, НАТО без Альянсу або про Європу без неї.

Ентоні Блінкен підкреслив, що незважаючи на те, що Україна не є членом НАТО і не підпадає під зобов’язання за статтею 5 (про колективний захист членів Альянсу. – Ред.), США та Альянс збираються зробити все можливе, щоб захистити її, та запобігти новій агресії РФ.

Американський держсекретар заявив, що саме військова підтримка України та посилення східних союзників НАТО стали найефективнішим способом утримання Росії від агресії.

У зв’язку з цим Блінкен нагадав, що цього року США надали Україні наймасштабнішу військову підтримку з 2014 року, і що решта союзників Альянсу діяли так само.

Ентоні Блінкен, як і Лавров, заявив про можливість нових переговорів Байдена і Путіна, якщо це буде необхідно.

Наприкінці брифінгу держсекретар США наголосив, що саме поведінка Кремля призвела до того, що наразі всі побоюються РФ. Як докази він навів цифри зростання підтримки членства НАТО в Україні з 30% до 60%, а також – зниження довіри українців до жителів РФ з 70% до 30%.

Він зазначив у зв’язку з цим про збільшення витрат Європи на оборону.