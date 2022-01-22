День Соборності: як відзначили свято міста України

У суботу, 22 січня, Україна відсвяткувала День Соборності – свято, яке неподільно пов’язане із здобуттям нашою країною незалежності.

Як відзначили День соборності різні міста України – від Києва до Донецької та Луганської областей, від Херсона та до Івано-Франківщини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

Столиця відзначила цей день за допомогою щорічної акції під назвою живий ланцюг Соборності.

За традицією, учасники заходу зібралися на мосту Патона та символічно з’єднали береги Дніпра живим ланцюгом.

У активістів у руках були довгі прапори, з якими вони йшли назустріч один одному колонами. Лівий берег символізував Українську Народну Республіку, а правий – Західноукраїнську Народну Республіку.

Зустрівшись у центрі, ці колони утворили тридцятиметровий державний прапор.

Запоріжжя

У Запоріжжі цього року відзначили День Соборності з розмахом – у флешмобі Живий ланцюг взяв участь президент Володимир Зеленський, який відкривав новий вантовий міст.

За даними Офісу президента, береги річки Дніпро у Запоріжжі поєднали понад 1500 людей.

Зеленський нагадав про настанови покоління борців за українську свободу – вони не здавалися, щоб відновити незалежність держави. Завданням цього та наступних поколінь, на думку глави держави, є збереження цієї незалежності.

Ужгород

Ужгород також організував ланцюг єдності до Дня Соборності України. Там захід стартував о 10-й ранку біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Там розгорнули 100-метровий прапор, після чого учасники акції разом із державним прапором пройшли до пам’ятника президенту Карпатської України Августину Волошину.

Активісти пройшли пішохідним мостом і створили ланцюг єдності зі 150 людей.

Львів

У Львові до Дня Соборності України утворили живий ланцюг єдності перед пам’ятником Тарасу Шевченку. За даними поліції діалогу, в акції взяло участь кілька сотень людей.

Львів’яни зібралися на проспекті Свободи після обіду та символічно взялися за руки з українськими прапорами у руках.

Хмельницький, Тернопіль

Жителі Хмельницького та Тернополя влаштували спільну акцію єднання між містами на річці Жердь.

Учасники уточнили, що зараз, коли Україні загрожує російський агресор, мешканцям як ніколи треба стати пліч-о-пліч, об’єднатися та підтримувати тих, хто захищає країну від ворога.

Під час заходів на честь Дня Соборності також відбулася реконструкція боїв, учасники яких зняли події різних історичних епох.

Херсон

Близько 150 жителів Херсона зібралися на Антонівському мосту та утворили таким чином ланцюг єдності. Багато хто з них прийшов зі стрічками, українськими прапорами, дехто – ще й з вишитими рушниками.

Учасники акції скандували:

– Одна, єдина, соборна Україна!

На запитання ЗМІ про те, як вони дізналися про цю акцію, люди розповіли, що дізналися про неї із соцмереж.

Водії, що проїжджали мостом, сигналізували на підтримку учасників живого ланцюга. Люди після закінчення заходу йшли, співаючи гімн.

Луганська область

На Луганщині в рамках заходів щодо Дня Соборності також провели масову акцію ланцюг єднання. Там вона пройшла у сквері біля Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру у Сєвєродонецьку.

Донецька область

На Донеччині у прифронтовому Торецьку з нагоди Дня Соборності запустили флешмоб під назвою Ми – це Україна.

Для участі у ньому мешканці Донеччини фотографуються з державним прапором України та назвою свята.

Також там пройшли заходи за участю місцевої влади, яка поклала квіти до Камня пам’яті та до пам’ятного знаку захисникам України, які загинули за звільнення Торецька.

Пам’ять загиблих героїв, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, вшанували хвилиною мовчання.

Житомир

У Житомирі з нагоди 103-ї річниці Соборності України відбулися заходи за участю державних діячів.

Учасники акції поклали квіти до меморіальної дошки Михайла Грушевського, могил учасників українських національно-визвольних змагань Миколи Сціборського та Омеляна Сеника та пам’ятника Олегу Ольжичу.

Кривий Ріг

У Кривому Розі відбулася хода до Дня Соборності, учасники якої, як і в інших містах, утворили живий ланцюг єдності.

Загалом на акцію прийшло близько 250 людей. Люди рухалися назустріч один одному із західної та східної частин вулиці Соборності двома колонами, які згодом злилися в одну.

Івано-Франківськ

Мешканці Івано-Франківська на День Соборності зібралися біля пам’ятника діячам ЗУНР на вулиці Грюнвальдській, 11.

Черкаси

На Черкащині представники місцевої влади, педагоги та військові вшанували пам’ять тих, хто боровся за українську Незалежність.

На честь цього вони поклали квіти до пам’ятника Борцям за волю України.

Суми

Жителі Сум зібралися в центрі міста близько 10-ї ранку на вулиці Соборній. Вони також провели мітинг у сквері імені Тараса Шевченка та поклали квіти до підніжжя його пам’ятника.

Увечері сумчани на честь свята створили мапу України зі свічок.

Одеса

В Одесі на честь Дня соборності поклали квіти біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Тим часом на Приморському бульварі створили традиційний ланцюг єднання, учасники якого скандували: “Разом і до кінця”, “Слава Україні – Героям слава”, “Слава Збройним Силам України”, “Слава нації – смерть ворогам”.

Також майже дві сотні майбутніх флотських офіцерів разом із товаришами з інших вузів вишикувалися біля Дюка у напис “Разом”.

Після завершення заходів усі учасники разом заспівали гімн України.

Вінниця

Вінничани, відзначаючи День Соборності, поклали квіти до Меморіалу Слави та пам’ятного знака Небесної сотні та Героїв АТО/ООС.

Полтава

Відзначаючи День Соборності України у Полтаві під гімн України поклали квіти біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Також на мосту через Ворсклу неподалік Південного вокзалу провели живий ланцюг єдності.

Миколаїв

У Миколаєві городяни зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб заспівати гімн України та покласти квіти.

Утворивши ланцюг єднання, вони пройшли до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу.

За даними місцевої влади, у заході взяли участь понад 100 людей.

Дніпро

У Дніпрі на честь Дня Соборності України 420 курсантів Дніпропетровського університету внутрішніх справ сформували напис “Слава Україні! Героям Слава!” та утворили контур карти України.

Також на честь свята мешканці Дніпра традиційно принесли великі букети троянд до пам’ятника молодого Шевченка.

Антарктида

Заходи проходили також на станції Академік Вернадський, де українські полярники на честь Дня соборності утворили ланцюг єдності у сніговому тунелі.

До українців приєдналися і французькі дослідники, котрі також працюють на станції.

Джерело: ОП, Національний антарктичний науковий центр, Суспільне, Укрінформ, Голос України, Руслан Марцинків, ВМС ВСУ, Вінницька ОДА, Дніпропетровський університет внутрішніх справ, Рівненська обласна держадміністрація

Фото: Факти ICTV, Національний антарктичний науковий центр, ОП, Суспільне, Галас, Луганська ОДА, Житомирська держрада, Руслан Марцинків, Cумська ОДА, ВМС ЗСУ, Вінницька ОДА, Дніпропетровський університет внутрішніх справ, Рівненська обласна держадміністрація