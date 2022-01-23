Вітер посилиться, а температура знизиться: прогноз погоди в Україні на 24 січня

24 січня в Україні посиляться морози, а на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей і в середньогір’ї Львівської області збережеться значна сніголавинна небезпека третього рівня.

Сніжитиме у понеділок на сході, в центрі та на півдні України, коли ж на півночі та заході істотних опадів не очікується.

Вітер посилиться до 7-12 м/с за і впливатиме на територію України з півночі на південь.

На дорогах всієї України очікується ожеледиця.

Температура по країні вдень становитиме -4-6°, а уночі – від -7 до -9°.

Максимальна низька температура очікується в Карпатах: там вночі прогнозують від -14 до -16°, коли ж удень від -6 до -8°.

Протягом 24 січня у горах Чернівецької області утримається помірна сніголавинна небезпека другого рівня.

У Києві вночі 23 січня буде до -9°, а вдень температура коливатиметься від -4 до -6°, на дорогах, як і по всій країні, ожеледиця.

Джерело: Відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру, Укргідрометцентр, Наталка Діденко