Вітер посилиться, а температура знизиться: прогноз погоди в Україні на 24 січня

24 січня в Україні посиляться морози, а на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей і в середньогір’ї Львівської області збережеться значна сніголавинна небезпека третього рівня.
Сніжитиме у понеділок на сході, в центрі та на півдні України, коли ж на півночі та заході істотних опадів не очікується.
Вітер посилиться до 7-12 м/с за і впливатиме на територію України з півночі на південь.
На дорогах всієї України очікується ожеледиця.
Температура по країні вдень становитиме -4-6°, а уночі – від -7 до -9°.
Максимальна низька температура очікується в Карпатах: там вночі прогнозують від -14 до -16°, коли ж удень від -6 до -8°.
Протягом 24 січня у горах Чернівецької області утримається помірна сніголавинна небезпека другого рівня.
У Києві вночі 23 січня буде до -9°, а вдень температура коливатиметься від -4 до -6°, на дорогах, як і по всій країні, ожеледиця.
Джерело: Відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру, Укргідрометцентр, Наталка Діденко