24 січня у ЗМІ поширюється інформація про смерть колишньої першої леді країни Людмили Янукович. В оточенні експрезидента-втікача цю інформацію спростовують.

Про те, що Людмила Янукович померла, напередодні ввечері повідомив у соцмережі політтехнолог Володимир Петров. За його словами, це сталося 23 січня.

Однак сьогодні, 24 січня, Юрій Кірасир, адвокат старшого сина Віктора та Людмили Януковичів Олександра, назвав цю інформацію брехнею і чорним піаром.

– Інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами, про смерть Людмили Олександрівни Янукович – не більше, ніж найчорніший піар, – написав він.

Людмилі Янукович зараз 72 роки. Вона народилася 9 жовтня 1949 року в Єнакієвому Донецької області. За Віктора Януковича вийшла заміж у листопаді 1971-го.

Наразі немає достовірної інформації про те, де і з ким живе колишня перша леді. Також невідомо, чи розлучилася вона з Віктором Януковичем.

Їхній молодший син Віктор загинув у березні 2015 року на озері Байкал. Його поховали на Братському цвинтарі в Севастополі, де Людмилу Янукович неодноразово бачили.