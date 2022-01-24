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Факти / Україна

ЗМІ поховали Людмилу Янукович: в родині спростовують смерть колишньої першої леді

Валентина Летяк редакторка стрічки
Людмила Янукович

24 січня у ЗМІ поширюється інформація про смерть колишньої першої леді країни Людмили Янукович. В оточенні експрезидента-втікача цю інформацію спростовують.

Про те, що Людмила Янукович померла, напередодні ввечері повідомив у соцмережі політтехнолог Володимир Петров. За його словами, це сталося 23 січня.

Людмила Янукович померла

Однак сьогодні, 24 січня, Юрій Кірасир, адвокат старшого сина Віктора та Людмили Януковичів Олександра, назвав цю інформацію брехнею і чорним піаром.

– Інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами, про смерть Людмили Олександрівни Янукович – не більше, ніж найчорніший піар, – написав він.

Людмилі Янукович зараз 72 роки. Вона народилася 9 жовтня 1949 року в Єнакієвому Донецької області. За Віктора Януковича вийшла заміж у листопаді 1971-го.

Наразі немає достовірної інформації про те, де і з ким живе колишня перша леді. Також невідомо, чи розлучилася вона з Віктором Януковичем.

Їхній молодший син Віктор загинув у березні 2015 року на озері Байкал. Його поховали на Братському цвинтарі в Севастополі, де Людмилу Янукович неодноразово бачили.

Фото: УНІАН

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