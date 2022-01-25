Для того, щоб вільно подорожувати по Європі необхідно мати біометричний закордонний паспорт.

Ажіотаж спав, черг і проблем з виготовленням паспортів вже немає.

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Факти ICTV пропонують ознайомитися з тим, де можна зробити біометричний паспорт і які для цього потрібні документи.

Де оформити

Громадяни України можуть оформити біометричний паспорт у відділенні Державної міграційної служби або в відділенні Паспортного сервісу Документ.

Повний список адрес відділень всіх організацій з оформлення паспортів можна знайти тут.

Щоб довго не чекати, можна записатися в електронній черзі. Зробити це можна тут.

Які документи потрібні для оформлення

Для українців старше 16 років:

заява-анкета (заповнюється в центрі); паспорт громадянина України; ідентифікаційний код; сплачений рахунок за адміністративний збір; старий закордонний паспорт (за наявності).

Для українців молодше 16 років:

заява-анкета (заповнюється в центрі); свідоцтво про народження або паспорт, якщо є; сплачений рахунок за адміністративний збір.

До слова, старий закордонний паспорт перевіряється, але залишається у власника і є дійсним до кінця терміну, зазначеного в ньому.

Під час оформлення співробітник організації сканує відбитки вказівних пальців, фотографує і оцифровує підпис.

Скільки коштує паспорт і скільки чекати

У відділенні ДМС:

20 робочих днів – 682 грн;

7 робочих днів – 1034 грн;

3 робочих дня – 1034 грн. (робиться за наявності документа, що підтверджує терміновий виїзд за кордон).

Оплатити можна в будь-якому банку і в терміналах Державної адміністративної служби.

У відділенні Паспортного сервісу ДП Документ:

7 робочих днів – 1434 грн;

20 робочих днів – 1082 грн.

Оплатити можна у терміналах на місці. У відділеннях є консультанти, які допоможуть швидко і правильно все оплатити.

Коли забрати паспорт і які потрібні документи

За фактом готовності закордонного паспорта вам прийде СМС на вказаний при оформленні мобільний номер.

Також стежити за готовністю документа можна тут, якщо оформили в ДМС або тут, якщо в ДП Документ.

Для отримання біометричного паспорта необхідно пред’явити паспорт громадянина України.

До слова, український паспорт піднявся на 43-тю сходинку у рейтингу компанії Henley & Partners.