Для того, щоб вільно подорожувати по Європі необхідно мати біометричний закордонний паспорт.
Ажіотаж спав, черг і проблем з виготовленням паспортів вже немає.
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Факти ICTV пропонують ознайомитися з тим, де можна зробити біометричний паспорт і які для цього потрібні документи.
Де оформити
Громадяни України можуть оформити біометричний паспорт у відділенні Державної міграційної служби або в відділенні Паспортного сервісу Документ.
Повний список адрес відділень всіх організацій з оформлення паспортів можна знайти тут.
Щоб довго не чекати, можна записатися в електронній черзі. Зробити це можна тут.
Які документи потрібні для оформлення
Для українців старше 16 років:
- заява-анкета (заповнюється в центрі);
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- сплачений рахунок за адміністративний збір;
- старий закордонний паспорт (за наявності).
Для українців молодше 16 років:
- заява-анкета (заповнюється в центрі);
- свідоцтво про народження або паспорт, якщо є;
- сплачений рахунок за адміністративний збір.
До слова, старий закордонний паспорт перевіряється, але залишається у власника і є дійсним до кінця терміну, зазначеного в ньому.
Під час оформлення співробітник організації сканує відбитки вказівних пальців, фотографує і оцифровує підпис.
Скільки коштує паспорт і скільки чекати
У відділенні ДМС:
- 20 робочих днів – 682 грн;
- 7 робочих днів – 1034 грн;
- 3 робочих дня – 1034 грн. (робиться за наявності документа, що підтверджує терміновий виїзд за кордон).
Оплатити можна в будь-якому банку і в терміналах Державної адміністративної служби.
У відділенні Паспортного сервісу ДП Документ:
- 7 робочих днів – 1434 грн;
- 20 робочих днів – 1082 грн.
Оплатити можна у терміналах на місці. У відділеннях є консультанти, які допоможуть швидко і правильно все оплатити.
Коли забрати паспорт і які потрібні документи
За фактом готовності закордонного паспорта вам прийде СМС на вказаний при оформленні мобільний номер.
Також стежити за готовністю документа можна тут, якщо оформили в ДМС або тут, якщо в ДП Документ.
Для отримання біометричного паспорта необхідно пред’явити паспорт громадянина України.
До слова, український паспорт піднявся на 43-тю сходинку у рейтингу компанії Henley & Partners.