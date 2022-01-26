Погода в Україні 27 січня буде сніжною на Півночі, у Центрі та на Заході. На решті території буде хмарно та без опадів.
Вітер у четвер вдень буде південно-західним. Його швидкість сягатиме 5-10 м/с.
На Півночі вдень прогнозується мокрий сніг. Температура повітря становитиме до -6° у Сумській області. У Житомирській та Київській областях стовпчики термометрів піднімуться до +1°.
Уночі найбільш морозно буде знову ж таки в Сумській області – до -12°.
-6° удень та -12° уночі 27 січня буде на Сході, зокрема в Луганській області.
Від -2° до +2° у четвер прогнозується на Заході. Упродовж дня там переважно ітиме мокрий сніг із дощем.
Мокрий сніг ітиме і в центральних областях, крім Кіровоградської. Денна температура становитиме до -3° удень та до -8° уночі (у Полтавській області).
На Півдні, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найбільш прохолодно буде в Запорізькій області – до -4° удень та -8° уночі.
У Києві удень стовпчики триматимуться вище нуля – до +1°. Уночі очікуються морози до -7°.
Очікується, що погода в лютому 2022 року в Україні буде характерною для цього періоду.
Середня температура повітря повинна триматися в межах від 0 до -4°.
До +1 має бути на Закарпатті, на півдні Одеської області та в Криму.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, місячна кількість опадів передбачається на рівні 22-40 мм.
У Карпатах та в Криму – удвічі більше – до 52-75 мм.