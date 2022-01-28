Друга петиція за ратифікацію Стамбульської конвенції на сайті ОП набрала необхідні 25 тис. голосів. Згідно з законом, тепер її має розглянути президент.

У травні минулого року перша петиція на цю ж тему зібрала понад 25 тис. голосів. Тоді Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції, але цього не сталось.

Згідно з законом, президент повинен надати відповідь на петицію, що набрала таку кількість голосів, не пізніше, ніж через три місяці.

Ініціатором другої петиції стала громадська організація Марш жінок, а саму петицію подала активістка Олена Шевченко.

У петиції присутнє звернення до Володимира Зеленського, щоб він сприяв внесенню законопроєкта про ратифікацію Стамбульської конвенції до ВРУ, провів консультації з усіма політичними силами та партіями/фракціями у парламенті та забезпечив прозоре та незалежне голосування щодо ухвалення законопроєкту.

Стамбульська конвенція та Україна

За даними МВС, у 2021 році на 56% збільшилась кількість звернень до поліції щодо домашнього насильства, якщо порівнювати це з роком 2020.

Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але документ досі не був ратифікований.

У травні 2020 року в ООН закликали Україну пришвидшити ратифікацію Стамбульської конвенції. У листопаді з подібним закликом до України звернулись країни ЄС, Велика Британія, Канада, Норвегія та Швейцарія.

Раніше Факти ICTV повідомляли про причини домашнього насильства та куди потрібно звертатись у такій ситуації.

Джерела: Olena Shevchenko, Офіс президента