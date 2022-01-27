Рада ратифікувала угоду з Британією про кредит для ВМС України на £1,7 млрд

Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо кредиту для Військово-морських сил України в розмірі 1,7 млрд фунтів стерлінгів.

Ці гроші планують спрямувати на закупівлю та обслуговування двох протимінних кораблів, спільного виробництва восьми ракетних кораблів та фрегата.

Також планується поставка і модернізація озброєння для наявних суден та консультаційно-технічна підтримка будівництва військово-морської інфраструктури.

Як пояснив заступник міністра оборони Олександр Поліщук під час доповіді у Верховній Раді, ця угода спрямована на переоснащення Збройних сил новим та модернізованим озброєнням, яке дозволить ефективно виконувати ті завдання, які стоять перед ВМС щодо захисту національних інтересів в акваторії Чорного та Азовського морів.

У січні в Україну з Великої Британії вже прибула партія протитанкового озброєння.

Його доставили два військово-транспортні літаки Королівських ВПС. Лондон передав збройним силам протитанковий переносний комплекс NLAW, який вважається найкращим у світі в своєму класі.

Пізніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про готовність виділити Україні більше зброї.