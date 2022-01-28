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Факти / Україна

Вперше за 20 років: український криголам вирушає до Антарктиди

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Вперше за 20 років: український криголам вирушає до Антарктиди

У п’ятницю, 28 січня, український криголам Ноосфера вирушить у свій перший рейс до Антарктиди.

– Останній корабель під українським прапором виходив у Південний океан понад 20 років тому. І сьогодні Україна повертається до кола морських держав світу, – йдеться у заяві, опублікованій на каналі Офісу президента України у Telegram.

В ОП додали, що Ноосфера – це перше українське судно, яке обладнано сучасною системою динамічного позиціонування.

Цей корабель є флагманом українського науково-дослідного флоту. Його створили за указом президента Володимира Зеленського.

У 2022 році, як очікується, відповідно до того ж указу має бути оптимізована та реконструйована існуюча морська дослідницька інфраструктура.

Після цього, у найближчому майбутньому, українські суднобудівні компанії мають розпочати будівництво нових досвідчених судів.

Раніше Ноосфера була Джеймсом Кларком Россом, якого Україна купила у Британії у серпні 2021 року.

Офіційна передача судна відбулася 30 серпня у порту Фредеріксгавна (Данія).

У жовтні того ж року криголам прибув до Одеського морського порту.

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Криголам Ноосфера в Україні: як він допоможе підкорити Антарктиду

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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