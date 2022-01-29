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Думки країн НАТО розділилися: Столтенберг про постачання нового озброєння Україні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що думки країн-учасниць Альянсу щодо постачання нового оборонного озброєння Україні розділилися.

– Я вважаю, що союзники з НАТО зобов’язані надавати підтримку Україні. Ми надаємо політичну підтримку, практичну підтримку, допомагаємо модернізувати оборонні відомства, боротися з корупцією, створювати механізми кіберзахисту. Що стосується оборонного озброєння, то союзники мають різні погляди, – заявив Столтенберг в інтерв’ю El Pais.

Він додав, що деякі з союзників – як Британія, країни Балтії чи США – надають озброєння, так Україна має право на самооборону.

– Україна має право на самооборону, це принцип, закріплений у Статуті ООН, – зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, в Україну зі США прибули вже чотири літаки з оборонною допомогою, частина з якої – сотні Javelin. Від країн Балтії наша країна отримала Javelin та Stinger. Від Британії – ПТРК NLAW.

Країни Заходу допомагають Україні зі озброєнням на тлі побоювань щодо можливого вторгнення РФ.

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Джерело: УНН

Фото: Офіс президента

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