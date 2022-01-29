В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірусну інфекцію. Так, за останню добу країною зафіксували черговий антирекорд – 37 351 новий випадок.

При цьому кількість летальних випадків досягла 149, а за весь час епідемії від коронавірусної інфекції в Україні померло понад 100 тисяч людей.

Пандемія в останні кілька років вивела організацію похорону до переліку головних питань, які стало необхідно значно частіше, ніж раніше, вирішувати людям у всьому світі.

Що робити у разі смерті родича? Куди звертатися та які документи необхідно оформити? Відповіді на ці та інші питання – читайте у нашому матеріалі.

Що робити, якщо родич помер удома

Якщо це сталося в будній день до 15.00, в першу чергу необхідно зателефонувати його сімейному лікарю. У такому разі не підійде інший медик, у тому числі й ваш.

Якщо родич помер у пізній годині або у вихідні – телефонуйте у швидку за номером 103. Назвіть адресу, де це сталося, після чого поясніть ситуацію.

Після цього дзвоніть у поліцію за номером 102 і чекайте на приїзд наряду.

Важливо! До приїзду лікаря та поліції в жодному разі не змінюйте положення тіла померлого, а також не рухайте предмети, що його оточують.

Після прибуття лікар констатує смерть і огляне померлого щодо слідів насильницької смерті. Якщо до того як померти ваш родич довго хворів, потрібно буде показати медичні довідки та діагнози з лікарні, де він спостерігався.

Якщо лікар підтвердить, що ознак насильницької смерті немає, то він повинен буде в присутності поліції видати вам довідку у двох примірниках, на якій буде написано дату та час смерті. Там також зазначать, що смерть не насильницька.

Один із екземплярів залишать вам, інший – віддадуть поліції.

Якщо лікарю не вдасться встановити причину загибелі вашого родича на місці, тіло заберуть у морг і проведуть розтин.

Ця процедура зазвичай не стосується людей похилого віку, померлих від старості. А також тих, кого забрала тривала хвороба.

Далі вам потрібно буде отримати в морзі лікарське свідоцтво про смерть родича.

Після цього – їдьте до місцевих Органів реєстрації актів цивільного стану (ОРАЦС), там вам потрібно буде оформити свідоцтво про смерть.

Якщо ваш родич помер уночі, то для того, щоб отримати довідки в лікарні та РАЦСі, потрібно буде чекати ранку.

Також вам доведеться звернутися до ритуальної служби, яка допоможе організувати похорон, призначити дату, час та місце поховання. Зазначимо, що буде краще знайти таку службу самостійно, вивчивши ціни та відгуки, тому що ваш номер та адресу можуть отримати співробітники несумлінних ритуальних служб, які самі дзвонитимуть або навіть прийдуть до вас додому. Вони спробують вам нав’язатися і можуть скористатися вашим вразливим станом, щоб продати вам якнайбільше непотрібних та дорогих послуг.

Також важливо, щоб ви в жодному разі не віддавали жодним похоронним агентам (не важливо, чужим чи навіть комусь із знайомих) документи, які дав вам лікар. Усі пов’язані зі смертю вашого родича папери тримайте при собі.

Відповідно до законодавства України, вам необхідно буде укласти із співробітниками ритуального агентства договір. Визначте послуги, які вам нададуть, а також ціну, в яку вам це обійдеться, та сплатіть їх.

Після цього можна повідомити про смерть рідної людини всіх родичів та знайомих.

Ритуальна служба допоможе організувати поминальний обід.

Далі – зверніться по компенсацію за поховання.

Що робити, якщо родич помер у лікарні

Зазвичай у такому разі тіло покійного поміщають у лікарняний морг. Послуги моргу платні, ціна за добу залежить від міста та лікарні.

У морзі лікар-патологоанатом зробить розтин тіла, щоб визначити причини смерті.

Після цього вам видадуть довідку, в якій вкажуть причину смерті та лікарське свідоцтво про смерть вашого родича.

Наступні пункти – ті самі, що й у разі смерті вдома.

Які документи слід оформити у разі смерті родича

До списку таких документів входять:

Медичне свідоцтво про смерть (видає лікар або працівники моргу) – для його отримання надайте свій паспорт, паспорт родича та його медичну картку;

Гербове свідоцтво про смерть видає РАЦС. Для його отримання потрібно надати паспорти – свій та померлого родича, медосвідчення про настання смерті та заяву про реєстрацію смерті у письмовій формі.

Які речі потрібно приготувати для того, щоб поховати родича

Для того, щоб поховати людину, знадобиться:

труна;

ритуальне приладдя;

вінки;

штучні квіти;

одяг (включаючи білизну) для поховання.

Що таке матеріальна допомога за похорон родича

Отримати повну компенсацію від держави за організацію похорону, а також за встановлення пам’ятника на могилі можна, якщо він помер:

маючи особливі заслуги перед батьківщиною;

був учасником бойових дій;

мав інвалідність унаслідок війни.

В інших випадках – від держави має бути надано фінансову допомогу. Отримати її можна протягом семи робочих днів із моменту письмового звернення за нею.

На те, щоб подати таке звернення, ви маєте шість місяців після смерті родича.

За застрахованих осіб фінансову допомогу мають надати за місцем роботи.

За пенсіонера – в органах Пенсійного фонду за його місцем проживання.

Якщо ваш родич помер через нещасний випадок, який стався на виробництві, то допомогу виплатить Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

За людей, які не досягли пенсійного віку, не працювали офіційно, не служили в армії та не вчилися, а також – не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні, повинні виплачувати допомогу місцеві органи за останнім місцем проживання.

Які документи потрібні, щоб отримати матдопомогу

Серед документів, які необхідні для отримання матеріальної допомоги від держави:

витяг з державного реєстру про смерть;

ваш паспорт та ідентифікаційний код;

довідка із Пенсійного фонду;

довідка із Центру зайнятості;

довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

документ, що підтверджує здійснення поховання.

Які виплати належать різним категоріям людей

Родичам померлого пенсіонера мають виплатити компенсацію у розмірі двомісячної пенсії.

Якщо цей пенсіонер був військовослужбовцем – у розмірі тримісячної пенсії, при цьому сума не може бути меншою за мінімальну зарплату.

Родичі офіційно працевлаштованих людей отримають оплату, яку щорічно визначає Фонд соціального страхування.

Сім’ї померлих безробітних – суму, що визначає Державний центр зайнятості.

Родичі інших категорій людей одержують гроші за розпорядженням районної державної адміністрації залежно від наявності фінансування.