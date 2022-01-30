Відключення РФ від системи SWIFT у разі нападу на Україну – на етапі гострих дебатів – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що наразі питання відключення Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи SWIFT у разі нової агресії на нашому кордоні перебуває на етапі гострих дебатів.

Як уточнив Кулеба у своїй колонці, такі санкції щодо РФ застосувати слід.

Він додав, що раніше такі заходи навіть не обговорювалися серед переліку санкцій, але наразі ситуація змінилася.

– За ці тижні та місяці проведено сотні переговорів для втілення цього пакету. Результати усі бачать. Кількість літаків із “аргументами” на посилення ЗСУ від наших союзників. Узгодження між США, Британією, Канадою та ЄС є ключових параметрів санкційного пакета. Раніше про відключення Росії від SWIFT навіть боялися починати розмову. Наразі про це тривають гострі дебати, – наголосив міністр.

Він повідомив, що, на думку Києва, тут “нема про що дискутувати”.

Раніше видання The Wall Street Journal опублікувало план санкцій США проти РФ на випадок подальшого вторгнення до України.

За даними журналістів, він включає кілька найбільших банків РФ, санкції щодо держборгу Росії, а також експортний контроль ключових секторів.

Водночас, санкції з експорту нафти і газу або відключення РФ від SWIFT поки що не передбачаються.

У WSJ зазначили, що остаточного рішення щодо можливих санкцій ще не ухвалено.