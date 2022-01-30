Американців знову закликають залишити Україну через дії РФ: оприлюднено маршрути

Попри заклики Києва до країн-партнерів не нагнітати ситуацію через загрози з боку Росії, посольство США вчергове рекомендувало американським громадянам залишити територію України.

Відповідні рекомендації були оприлюднені на сайті диппредставництва в суботу, 29 січня.

– Безпекова ситуація в Україні й далі залишається непередбачуваною через підвищені загрози військових дій з боку Росії, і може погіршитися без попередження. Громадянам США в Україні варто розглянути варіант виїзду з країни зараз, комерційним чи іншим приватним транспортом, – йдеться в повідомленні.

Посольство також перерахувало для американських громадян варіанти виїзду з України наземним транспортом. До переліку держав, через які американцям рекомендували добиратися додому через наземні кордони, потрапили: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Молдова (за винятком окупованого російськими військами Придністров’я).

При цьому громадянам США порадили звертати увагу на чинні обмеження, які діють у тій чи іншій країні через пандемію коронавірусу.

Додатково американцям, які перебувають в Україні, радять: постійно стежити за новинами; мати план на випадок непередбачуваних обставин; отримати Covid-щеплення, що полегшить подорожі; заповнити форму для зручнішої комунікації з дипломатами (наприклад, на випадок, якщо виникне потреба виїхати з України); слідкувати за порадами Держдепартаменту США щодо подорожей.

– Посольство США в Києві залишається відкритим і може обробляти американські паспорти та консульські звіти про народження за кордоном, а також може надавати позики громадянам США, які наразі не можуть дозволити собі придбати комерційний квиток до Сполучених Штатів, – зазначається в повідомленні.

Нещодавно Держдепартамент США вирішив скоротити штат посольства в Києві через загрози з боку Росії. Рекомендація також стосувалася родин американських дипломатів. Таке рішення у Вашингтоні пояснили “міркуваннями обережності”.

26 січня посольство США закликало американців виїжджати з України через загрозу нападу Росії.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що ситуація в Україні зараз контрольована, і жодних підстав для паніки немає. Данілов зазначав, що зараз немає підтверджень можливості наступу на Україну з боку російських військ. А в разі чого – Збройні сили України готові дати відсіч.

Міністр оборони Олексій Резніков також днями повідомив, що станом на сьогодні Росія не створила ударного угруповання, яке могло би здійснити вторгненя в Україну. А тому підстав вважати, що вже завтра РФ може вторгнутися в Україну, з військової точки зору немає.

А президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів та іноземні ЗМІ не нагнітати паніку щодо війни України з РФ, оскільки це шкодить економіці нашої держави.

Джерело: Посольство США в Україні