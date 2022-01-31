Канада найближчим часом направить до України 60 своїх військовослужбовців у рамках розширення операції Unifier.

Про це заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд на зустрічі із головою МВС України Денисом Монастирським.

– Найближчим часом на Україну буде направлено близько 60 військовослужбовців ЗС Канади для розширення місії (Unifier – Ред.). Є можливість збільшити чисельність контингенту до 400 осіб, – сказала вона.

Аніта Ананд та Денис Монастирський на зустрічі обговорили ситуацію з безпекою в Україні, а також плани українського МВС щодо облаштування понад 2 тис. км кордону країни з Росією та Білоруссю.

Нагадаємо, 30 січня очільниця канадського міноборони прибула до Києва з дводенним візитом.

Збройні сили Канади з 2015 року у рамках операції Unifier проводять навчання солдатів та офіцерів української армії на Яворівському полігоні у Львівській області. До складу місії входять приблизно 200 канадських військових.

Як зазначила Аніта Ананд, з 2015 року у рамках операції підготовлено близько 30 тис. військовослужбовців ЗС України, а також понад 2 тис. бійців української Національної гвардії.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 27 січня повідомив, що канадські військові інструктори продовжать свою місію в Україні в рамках Unifier до 2025 року. За його словами, чисельність контингенту з часом буде збільшено з 200 до 400 осіб.