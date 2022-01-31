Окупанти обстріляли околиці Світлодарська: поранено місцевого рибалку

Російські найманці 31 січня близько 11.30 з тимчасово окупованого селища Лозове випустили п’ять черг з автоматичної зброї у бік Світлодарська.

Внаслідок обстрілу кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна дістав місцевий мешканець 1953 року народження, який саме рибалив на Вуглегірському водосховищі.

68-річного пенсіонера медичний підрозділ однієї з механізованих бригад Збройних сил України доправив до Світлодарської міської лікарні.

– Загарбники вкотре відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та підтвердили своє цинічне та байдуже ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу, – наголошують у штабі ООС.

За минулу добу 30 січня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення.

Нині стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Фото: ООС