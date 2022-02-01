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Факти / Україна

Було б політичною і гуманітарною катастрофою: Джонсон про ймовірне вторгнення РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Борис Джонсон

Подальше ймовірне вторгнення Росії в Україну було б політичною і гуманітарною катастрофою, а також військовою катастрофою для РФ та світу.

Про це під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

– Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою, а також військовою катастрофою. Мені здається, що це було б військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. І потенційне вторгнення було б поразкою для президента Путіна, – наголосив Джонсон.

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