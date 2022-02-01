У вівторок, 1 лютого, Велика Британія оголосила про виділення Україні допомоги в розмірі 88 млн фунтів стерлінгів. Кошти, зокрема, спрямують на зміцнення енергонезалежності нашої держави.

Про це оголосила пресслужба британського уряду на тлі візиту прем’єра Британії Бориса Джонсона до України.

Згідно з повідомленням, Лондон виділяє допомогу для підтримки стабільного держуправління в Україні та енергетичної незалежності.

– Нове фінансування в розмірі 88 млн фунтів стерлінгів, зокрема в рамках Фонду ефективного врядування Великої Британії, підтримає цю роботу та допоможе зменшити залежність України від російських енергоносіїв, – наголошується в повідомленні.

Візит Джонсона до України

В пресслужбі британського уряду також розповіли про порядок денний сьогоднішнього візиту Бориса Джонсона до України.

Зазначається, що британський прем’єр їде до Києва на знак підтримки нашої держави – на тлі напруженості на українському кордоні через концентрацію військ РФ.

Джонсон планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та обговорити агресивні дії Кремля.

В пресслужбі британського уряду нагадали, що зараз поблизу кордонів України перебувають понад 100 тис. російських військ. Паралельно звучить агресивна риторика з Москви: господар Кремля Володимир Путін вимагає обмежити право України на членство в НАТО, а також на самооборону.

– Українці мають право визначати, як керувати своєю країною. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжить підтримувати суверенітет України перед обличчям тих, хто прагне її знищити. Ми закликаємо Росію відступити й розпочати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення та уникнути подальшого кровопролиття, – процитували в пресслужбі Бориса Джонсона.

В повідомленні наголошується, що Велика Британія протягом тривалого часу підтримує суверенітет України. Зокрема, з 2015 року британські збройні сили провели підготовку для більш ніж 22 тис. українських військових.

І сьогоднішні переговори Бориса Джонсона та Володимира Зеленського повинні охопити весь спектр стратегічної підтримки України з боку Лондона.

Крім того, Джонсон планує активізувати дипломатичні зусилля цього тижня і провести переговори з Володимиром Путіним та іншими лідерами.

Як відомо, Борис Джонсон сьогодні відвідає Київ, де зустрінеться з Володимиром Зеленським. Ключовими темами будуть: безпека, шляхи деескалації, військово-технічна співпраця.

Днями в МЗС Британії анонсували жорсткі санкції проти Москви, які зачеплять олігархів із близького оточення Володимира Путіна.

Джерело: Уряд Великої Британії