Не буде війни України з Росією, буде повномасштабна війна в Європі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі російської ескалації не буде війни між Україною та РФ, натомість буде повномасштабна війна в Європі. Про це він сказав під час брифінгу із прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

– Війна не потрібна нікому. Але ми нікого зі зброєю не запрошуємо до себе. Я точно можу сказати, що з 2014 року змінилася держава, змінилося суспільство, армія, – розповів президент.

Він уточнив, що в Україні відбулося багато різноманітних змін, і тепер окупації якогось міста чи якоїсь території не буде.