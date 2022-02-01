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Не буде війни України з Росією, буде повномасштабна війна в Європі – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Не буде війни України з Росією, буде повномасштабна війна в Європі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі російської ескалації не буде війни між Україною та РФ, натомість буде повномасштабна війна в Європі. Про це він сказав під час брифінгу із прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

– Війна не потрібна нікому. Але ми нікого зі зброєю не запрошуємо до себе. Я точно можу сказати, що з 2014 року змінилася держава, змінилося суспільство, армія, – розповів президент.

Він уточнив, що в Україні відбулося багато різноманітних змін, і тепер окупації якогось міста чи якоїсь території не буде.

– А буде, на жаль, трагедія, якщо розпочнеться потужна ескалація проти нашої держави. А тому я відверто кажу, що це не буде війна між Україною та Росією, це буде повномасштабна війна у Європі. Тому що ніхто не віддасть більше своїх територій та людей, – наголосив Володимир Зеленський.

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Фото: Офіс президента

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