Напередодні в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про попередження масових заворушень у центрі Києва із залученням до п’яти тисяч осіб. За словами голови МВС Дениса Монастирського, підозрюваним у цій справі є колишній працівник правоохоронних органів Юрій Голубан.

За даними МВС, Голубан є одним із тих, хто планував заворушення в столиці для дестабілізації ситуації в Україні.

Хто такий Юрій Голубан та що про нього відомо – читайте в матеріалі.

Факти з біографії Голубана: служба в АТО та правоохоронних органах

Згідно з даними на сайті МВС, Юрій Степанович Голубан свого часу отримав звання полковника поліції. Він служив у спецпідрозділах МВС, Служби безпеки та Міністерства оборони України.

У липні 2014 року, після початку російської агресії проти України, Голубан з пенсії пішов добровольцем на Донбас (у зону проведення АТО), де проходив службу в добровольчому батальйоні Київ-1.

У 2014 – 2015 роках він брав участь у бойових діях в Мар’їнці та Красногорівці (Донецька область), зокрема в звільненні Мар’їнки від бойовиків під час штурму 3-4 червня 2015 року.

– Брав участь у звільненні будівлі Мар’їнського відділення міліції, де укріпилися терористи. У складі свого підрозділу неодноразово затримував коригувальників вогню та ворожих розвідників, – йдеться в повідомленні на сайті МВС від 2017 року.

У 2015 році Юрій Голубан отримав поранення та переніс операцію.

А в червні 2016 року він очолив роту поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Крім того, Голубан був заступником начальника тренінгового центру ГУ Нацполіції в Київській області.

Інцидент на блокпосту поблизу Слов’янська

Ім’я полковника Юрія Голубана почало фігурувати в ЗМІ після конфлікту на блокпосту поблизу Слов’янська (Донецька область), який відбувся 14 березня 2017 року.

Конфлікт виник між учасниками торговельної блокади Донбасу, серед яких був депутат Верховної Ради VIII скликання Володимир Парасюк, та співробітниками Нацполіції й Нацгвардії.

За офіційною версією поліції, інцидент стався, коли активісти відмовилися пред’явити документи на блокпосту біля в’їзду у Слов’янськ. Йдеться про колону з 13 автомобілів, у яких перебувала група з понад 35 озброєних осіб (серед них був і Парасюк).

– У результаті словесної перепалки виник конфлікт, в ході якого громадяни виявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов’язки… Присутній на місці народний депутат почав наносити удари співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських, – розповідали тоді в МВС.

Унаслідок інциденту семеро поліцейських отримали тілесні ушкодження.

Тоді конфлікт коментував Юрій Голубан, який закликав Генпрокуратуру надати оцінку діям Парасюка.

Наступного дня після інциденту, 15 березня 2017 року, Голубан разом із ще кількома правоохоронцями прийшли до Верховної Ради, щоб розповісти про конфлікт на блокпосту. Тоді Юрій Голубан, виступаючи з трибуни, заявив, що нардеп Парасюк, перебуваючи за кермом авто, під час сутички збив представника Нацполіції (останній отримав травму ноги).

Того ж дня стало відомо, що п’ятий президент Петро Порошенко нагородив полковника поліції Голубана орденом За заслуги ІІІ-го ступеню. Згідно з указом президента № 61 від 2017 року, Голубан був нагороджений “за вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службового обов’язку”.

Підозра в зв’язках з бойовиками та звільнення

15 березня 2017 року нардеп VIII скликання Ігор Луценко звинуватив на той момент командира роти поліції особливого призначення ГУ Нацполіції Донецької області Юрія Голубана у зв’язках з бойовиками “ДНР”.

– Є такий сепаратист, який вбивав наших бійців під Карлівкою, Юрій Голубан. Так от його завели, щоб він виступав з трибуни українського парламенту, – заявив тоді Луценко.

Після цього Голубан звертався до суду з позовом проти нардепа Луценка з вимогою спростувати оприлюднену ним інформацію.

Крім того, Юрій Голубан просив Генеральну прокуратуру “провести об’єктивну перевірку викладеної народним депутатом інформації та вжити відповідні міри реагування за її результатами у разі потреби”.

Згодом у мережі розповсюдили відео, на якому нібито полковник Голубан стоїть серед бойовиків та знятий поруч із ватажком батальйону бойовиків Восток Олександром Ходаковським (колишнім командиром спецпідрозділу СБУ Альфа в Донецькій області, який перейшов на бік окупантів). Відео нібито було зроблено в 2014 році.

Ватажок терористів Ходаковський невдовзі після виступу Голубана у Верховній Раді стверджував у соцмережах, що той був його “підлеглим” – бойовиком із позивним “Дракон”.

Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці перевірять Голубана щодо зв’язків із бойовиками “ДНР”, а сам полковник готовий пройти перевірку на поліграфі. Голова МВС наголошував, що відео з Голубаном змонтоване, і вся ця ситуація є елементом російської гібридної війни. Аваков анонсував проведення незалежної перевірки співробітниками Служби безпеки України та Генпрокуратури.

Після появи відеозапису Голубана захищав тодішній голова поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

Сам Юрій Голубан також заявляв, що відео змонтоване.

– На відео людина, схожа на мене, думаю, може, це і я. Але це абсолютний монтаж. Думаю, відео взяли з одного з архівів. Я там у формі Альфи з бронежилетом Альфи, а інші люди – без бронежилетів, в іншій формі. Відео могли взяти з будь-яких навчань, з будь-яких занять, які ми щоденно проводили в Альфі донецькій протягом шести років. Місце на відео мені незнайоме, люди також незнайомі, нема чого й коментувати, – зазначав він.

Згодом була оприлюднена більш повна версія відео, на якому людина з частково закритим обличчям (начебто Голубан) перебуває поруч із вантажівкою з бойовиками, на якій написано: Батальон Восток.

У липні 2017 року з’явилася інформація, що Голубан, щодо якого проводили перевірку в СБУ, працює вже не в поліції Донецької області, а заступником керівника тренінгового центру Нацполіції в Київській області. На новій посаді він займався тренуваннями поліцейських групи швидкого реагування.

Голубан розповідав, що перевівся в Київську область, оскільки в Києві перебуває його сім’я.

У вересні 2018 року він подавав декларацію перед звільненням з МВС. А у лютому 2019 року факт звільнення Голубана підтвердив Арсен Аваков.

Міністр зазначав, що Голубан уже не працює в системі МВС, і проти нього проводиться розслідування.

– Ми уважно вивчили ситуацію. Там все не так просто. Він не ангел, як він себе намагався подати, але і не диявол, як його намагаються описати… Коли виник скандал, пов’язаний з його можливою причетністю до незаконних формувань, ми копнули глибше і виявили, що Голубан півтора місяця невідомо де перебував. Його спочатку усунули, потім звільнили. Однак переконливих доказів його провини теж поки немає. Провадження відкрито, розслідування триває, – заявив Аваков в одному з інтерв’ю.

Декларація Юрія Голубана

Згідно з останньою щорічною декларацією Голубана (від 28 березня 2018 року), у нього є дружина Ольга та двоє дітей: син Ігор і донька Поліна.

Дружина Голубана володіла квартирою в окупованому Донецьку площею 49,2 кв. м. Їй також належав автомобіль Volkswagen CC 2012 року випуску.

Сам колишній правоохоронець мав у власності квартиру в Києві площею 93,1 кв. м, а також земельну ділянку в Луганській області площею 20 тис. кв. м.

Що відомо про підготовку заворушень у Києві

За інформацією МВС, у столиці затримали осіб, які планували масові заворушення в центрі Києва. Мета – дестабілізація ситуації в Україні.

Поки що затримані дві особи, серед яких і Юрій Голубан.

Як розповідав нинішній голова МВС Денис Монастирський , організатори планували залучити до заворушень п’ять тисяч осіб, з яких 1,5 тис. – “тітушки”.

Згідно з планом, останні мали влаштувати бійки з правоохоронцями. В планах також були сутички, провокації та імітація жертв серед учасників так званої акції протесту. Для цього заздалегідь заготовили бутафорську кров.

У Києві планувалася лише одна з серії акцій. Інші мали відбутися в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.