Суд заарештував Голубана, якого підозрюють у підготовці масових заворушень в Україні

Печерський районний суд Києва відправив під варту на два місяці без права внесення застави колишнього полковника Юрія Голубана. Його підозрюють у підготовці масових заворушень в Україні.

Прокурори просили обрати йому саме такий запобіжний захід, пояснюючи це тим, що підозрюваний може втекти, тиснути на свідків або знищити речові докази.

За інформацією слідства, Голубан планував проведення масової акції під Офісом президента, під час якої мали відбутися сутички псевдоактивістів з правоохоронцями. Для цього навіть нібито була заготовлена бутафорська кров.

Напередодні в МВС повідомили, що організатори планували залучити до участі в акції до 5 тис. людей, з яких 1,5 тис. мали би бути так звані тітушки.

На думку слідства, метою таких запланованих акцій була дестабілізація ситуації в Україні. Водночас сам Юрій Голубан заявив, що ця справа є провокацією, а всі слова, які фігурують у доказах правоохоронців, вирвані з контексту.

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