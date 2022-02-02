П’ять країн – США, Британія, Канада, Швеція та Швейцарія – вклали у Фонд партнерства за сильну Україну £35 млн (понад 1,3 млрд гривень) і таким чином запустили його роботу.

– Це те, що нам сьогодні дуже важливо, – публічна підтримка та довіра як партнерів, один до одного. Ми розуміємо, наскільки важливо і, головне, своєчасно саме тут, саме зараз розпочинати такі проекти. Це важливо для наших людей на Сході та півдні нашої країни, це важливо для всіх українців – знати та вірити, що ми не одні, ми стоїмо пліч-о-пліч, – заявила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 2 лютого.

За її словами, цей фонд на старті має 35 млн фунтів. Їх направлять на допомогу людям, які потребують підтримки, а також для потреб держави та міжнародної спільноти.

– Від себе я як віцепрем’єр-міністерка можу пообіцяти: кожен фунт, вся вкладена енергія та мотивація буде використано ефективно, ми зробимо все, щоб наші зусилля мали свій результат уже цього року, – сказала Верещук.

Коментуючи запуск фонду, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що уряд України спільно з партнерами хочуть підтримати людей, які постраждали від агресії РФ на сході нашої країни.

Вона уточнила, що Британія протягом трьох років внесе внесок у розмірі 11,5 млн. фунтів стерлінгів.

Тим часом міністерка іноземного розвитку та співпраці Швеції Матильда Ернкранц сказала, що фонд Партнерство за сильну Україну зробить свій внесок у посилення України перед агресією.

– Я сподіваюся, що цей фонд заповнить прогалину у підтримці України, і ми зможемо реагувати швидко, гнучко на потреби, які з’являтимуться в українців у таких важких обставинах, спричинених російською агресією проти України, – сказала Ернкранц.

Водночас, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що Штати через USAID збираються збільшити свій внесок у фонд з 5 до 10 млн доларів.

– Мій уряд непохитно підтримує сильну, успішну Україну, в рамках якої існує безпека. Цей проект забезпечує важливий шлях для цієї мети. Ви маєте повну підтримку мого уряду, мою та всієї команди посольства США, щоб втілити це в життя, – уточнила Квін.

Канада, у свою чергу, надає у фонд від 10 до 15 млн канадських доларів. Посол цієї країни Лариса Галадза наголосила, що гроші виділяють на стримування ескалації.

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд заявив, що небезпека конфлікту – існує, а також нагадав про російську окупацію та гібридну війну, яка впливає на українців.

– Наше партнерство спрямоване переважно на цю реальність через надання українцям у найбільш уражених регіонах засобів для консолідації своєї громади та побудови майбутнього, що базується на цінностях свободи та демократії – цінностях, які мають переважати по всій Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів. Безпека та стабільність України – це наша безпека та стабільність, – резюмував Вільд.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи запуск фонду, наголосив на його важливості для країни.

– Це цінний внесок у стабільність України щодо дестабілізуючих дій Росії, – написав він на своїй сторінці у Twitter.