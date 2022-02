П’ять країн – США, Британія, Канада, Швеція та Швейцарія – вклали у Фонд партнерства за сильну Україну £35 млн (понад 1,3 млрд гривень) і таким чином запустили його роботу.

За її словами, цей фонд на старті має 35 млн фунтів. Їх направлять на допомогу людям, які потребують підтримки, а також для потреб держави та міжнародної спільноти.

Коментуючи запуск фонду, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що уряд України спільно з партнерами хочуть підтримати людей, які постраждали від агресії РФ на сході нашої країни.

Вона уточнила, що Британія протягом трьох років внесе внесок у розмірі 11,5 млн. фунтів стерлінгів.

Тим часом міністерка іноземного розвитку та співпраці Швеції Матильда Ернкранц сказала, що фонд Партнерство за сильну Україну зробить свій внесок у посилення України перед агресією.

Водночас, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що Штати через USAID збираються збільшити свій внесок у фонд з 5 до 10 млн доларів.

Канада, у свою чергу, надає у фонд від 10 до 15 млн канадських доларів. Посол цієї країни Лариса Галадза наголосила, що гроші виділяють на стримування ескалації.

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд заявив, що небезпека конфлікту – існує, а також нагадав про російську окупацію та гібридну війну, яка впливає на українців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи запуск фонду, наголосив на його важливості для країни.

Ukraine and Sweden have always been and remain reliable friends and partners. Deeply grateful for Sweden’s decision to contribute over $5 mln to Partnership Fund for Resilient Ukraine. This is a valuable contribution to Ukraine’s stability vis-a-vis destabilizing Russian actions. https://t.co/vB3dqcD2nz

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2022