Боєприпаси до гранатометів: в Україну прибув сьомий борт із військовою допомогою США

85 тонн боєприпасів для гранатометів – до Борисполя 3 лютого прибув сьомий літак, який доставив до України військову допомогу від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Рєзніков.

– У Борисполі приземлився сьомий американський борт! Цього разу – 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше – це ще не кінець. Далі буде, – написав міністр.

The 7th ???????? bird landed in Boryspil! On this time – 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly – this is not the end! To be continued ????????????????????@WhiteHouse @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense @ArmedForcesUkr pic.twitter.com/mu6CRVFXR6 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2022

Шостий літак із військовою допомогою США прибув 1 лютого. Він доставив в Україну 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

У рамках військової допомоги США виділили Україні додатково $200 млн.

Глава Міноборони Олексій Резніков 3 лютого повідомив, що Україна направила до країн-партнерів Євросоюзу та НАТО новий запит на надання військової допомоги.

Фото: Олексій Резніков