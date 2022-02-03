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Факти / Україна

Боєприпаси до гранатометів: в Україну прибув сьомий борт із військовою допомогою США

Валентина Летяк редакторка стрічки
Військова допомога США

85 тонн боєприпасів для гранатометів – до Борисполя 3 лютого прибув сьомий літак, який доставив до України військову допомогу від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Рєзніков.

– У Борисполі приземлився сьомий американський борт! Цього разу – 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів. Це чудова новина, але найголовніше – це ще не кінець. Далі буде, – написав міністр.

 

Шостий літак із військовою допомогою США прибув 1 лютого. Він доставив в Україну 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

У рамках військової допомоги США виділили Україні додатково $200 млн.

Глава Міноборони Олексій Резніков 3 лютого повідомив, що Україна направила до країн-партнерів Євросоюзу та НАТО новий запит на надання військової допомоги.

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Фото: Олексій Резніков

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