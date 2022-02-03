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Факти / Україна

На Донбасі за останні три тижні не загинув жоден український воїн – Резніков

Юлія Соколова редакторка стрічки
Воїн ЗСУ

Протягом останніх трьох тижнів на Донбасі унаслідок дій російсько-окупаційних військ не загинув жоден український військовослужбовець.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр оборони України Олексій Резніков.

– Станом на сьогодні ми фіксуємо значне зменшення кількості бойових втрат. У нас уже три тижні, 21 день, не загинув жоден наш воїн унаслідок дій ворога. Я маю надію, що ця тенденція збережеться, – зазначив він.

За словами міністра, це свідчить про те, що режим припинення вогню починає працювати на Донбасі, хоч і не ідеально.

– Ситуація в зоні ООС контрольована. Інтенсивність провокацій з боку російських підрозділів останнім часом вже невисока, і вона зменшується, – додав Резніков.

Міністр поінформував, що Росія продовжує постачати окупаційним військам зброю та паливо.

– Але хочу сказати, що в них відбувається ротація, зокрема на території ОРДЛО. Оскільки на сьогодні наша розвідка спостерігає переляк і психологічний стан низького рівня серед бойовиків і найманців. Тому що вони сприймають російську пропаганду про нібито майбутній український наступ, – поінформував очільник Міноборони.

Резніков додав, що Україна зміцнює свою оборону, проте розраховує на політико-дипломатичне врегулювання збройного конфлікту на Донбасі як на базовий сценарій.

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Наприкінці січня російські найманці з тимчасово окупованого селища Лозове випустили п’ять черг з автоматичної зброї у бік Світлодарська. Внаслідок цієї провокації отримав поранення місцевий мешканець.

А напередодні російсько-окупаційні війська обстріляли контрольний пункт в’їзду-виїзду Гнутове на Донеччині. Вони скинули постріл ВОГ-17 з безпілотника.

Джерело: Міноборони

Фото: УНІАН

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