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Україна та Туреччина домовились розширити виробництво безпілотників

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна та Туреччина домовились розширити виробництво безпілотників

У четвер, 3 лютого, Україна та Туреччина підписали угоду про розширення виробництва спільними силами безпілотних літальних апаратів.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

– Особливу увагу ми приділили співпраці в авіаційній та оборонній промисловості. Це один із локомотивів нашого стратегічного партнерства. Наша мета – реалізація конкретних проектів створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями, – розповів президент Зеленський.

Нагадаємо, також Україна та Туреччина підписали договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Зеленський наголосив під час брифінгу, що основною темою переговорів з Ердоганом була безпека та мир.

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Фото: Depositphotos

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