4 лютого відеохостинг YouTube заблокував акаунти, пов’язані з самопроголошеними Донецькою та Луганською народними республіками.
Під блокування потрапили:
- канал “Міністерства інформації ДНР”;
- канал “народної міліції ДНР”;
- канал “Державної телерадіокомпанії ЛНР”;
- канал “народної міліції ЛНР”;
- канал “Луганського інформаційного центру”.
У всіх випадках зазначено, що канали заблокували “через порушення правил спільноти”.
Нагадаємо, що 4 лютого відеохостинг YouTube заблокував також телеканали народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича UkrLive та Перший Незалежний.
Останні із 28 грудня перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.
Згідно з указом президента України Володимира Зеленського, санкції передбачають блокування активів, анулювання ліцензій та заборону використання телекомунікаційних мереж терміном на п’ять років.