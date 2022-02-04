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Факти / Україна

Слідом за каналами Шуфрича: YouTube заблокував акаунти так званих ДНР та ЛНР

Тетяна Забожко редакторка стрічки
YouTube

4 лютого відеохостинг YouTube заблокував акаунти, пов’язані з самопроголошеними Донецькою та Луганською народними республіками.

Під блокування потрапили:

  • канал “Міністерства інформації ДНР”;
  • канал “народної міліції ДНР”;
  • канал “Державної телерадіокомпанії ЛНР”;
  • канал “народної міліції ЛНР”;
  • канал “Луганського інформаційного центру”.

У всіх випадках зазначено, що канали заблокували “через порушення правил спільноти”.

Нагадаємо, що 4 лютого відеохостинг YouTube заблокував також телеканали народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича UkrLive та Перший Незалежний.

Останні із 28 грудня перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського, санкції передбачають блокування активів, анулювання ліцензій та заборону використання телекомунікаційних мереж терміном на п’ять років.

Фото: Depositphotos

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