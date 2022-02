Зеленський обговорив із президентом Євроради ситуацію на кордоні з РФ

Президент України обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем розвиток подій на кордоні України з Росією, куди РФ стягнула свої війська.

Touched base with President @ZelenskyyUa again this morning to review the latest developments in the regional situation.

I reaffirmed the EU’s strong solidarity with Ukraine.

— Charles Michel (@eucopresident) February 5, 2022