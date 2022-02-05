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Зеленський обговорив із президентом Євроради ситуацію на кордоні з РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Зеленський обговорив із президентом Євроради ситуацію на кордоні з РФ

Президент України обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем розвиток подій на кордоні України з Росією, куди РФ стягнула свої війська.

– Цього ранку знову зв’язався з президентом Володимиром Зеленським, щоб розглянути останні зміни у регіональній ситуації… Знову підтвердив міцну солідарність з Україною, – написав Мішель на своїй сторінці у Twitter.

Президент Зеленський, у свою чергу, зазначив, що сторони обговорили варіанти деескалації у межах усіх існуючих форматів.

– Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти у всіх напрямках. Вдячний Євросоюзу за незмінну підтримку України, – йдеться у заяві, опублікованій Зеленським.

За даними міністра оборони Олексія Резнікова, Росія стягнула до українських кордонів загалом близько 130 тисяч військових, враховуючи морський та авіаційний потенціал.

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Фото: Офіс президента

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