Зеленський обговорив із президентом Євроради ситуацію на кордоні з РФ

Президент України обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем розвиток подій на кордоні України з Росією, куди РФ стягнула свої війська.

– Цього ранку знову зв’язався з президентом Володимиром Зеленським, щоб розглянути останні зміни у регіональній ситуації… Знову підтвердив міцну солідарність з Україною, – написав Мішель на своїй сторінці у Twitter.

Touched base with President @ZelenskyyUa again this morning to review the latest developments in the regional situation. I reaffirmed the EU’s strong solidarity with Ukraine. — Charles Michel (@eucopresident) February 5, 2022

Президент Зеленський, у свою чергу, зазначив, що сторони обговорили варіанти деескалації у межах усіх існуючих форматів.

– Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти у всіх напрямках. Вдячний Євросоюзу за незмінну підтримку України, – йдеться у заяві, опублікованій Зеленським.

Провів телефонну розмову з @eucopresident. Обговорили поточну ситуацію навколо ???????? та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний ???????? за незмінну підтримку ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022

За даними міністра оборони Олексія Резнікова, Росія стягнула до українських кордонів загалом близько 130 тисяч військових, враховуючи морський та авіаційний потенціал.