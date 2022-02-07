В різних столицях прораховують різні сценарії щодо ситуації з можливим російським вторгненням на територію України.

Як повідомив у себе на сторінці у Twitter український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, сучасна Україна готова до будь-якого розвитку подій.

– Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його, – заявив міністр.

Він також закликав не вірити різноманітним апокаліптичним прогнозам.

Раніше радник президента США Джейк Салліван заявив, що Росія може вторгнутися в Україну протягом кількох найближчих днів або тижнів, але може обрати дипломатичний шлях.

Перед цим два неназвані американські чиновники заявили, що Росія розмістила на українському кордоні приблизно 70% бойових потужностей, яких, на думку американців, вистачить для повномасштабного вторгнення в Україну.

3 лютого речник Держдепартаменту США Нед Прайс, посилаючись на інформацію американської розвідки, заявив, що Росія готувала фейкове відео, щоб звинуватити Збройні сили України в загибелі цивільних на Донбасі або й прилеглих районах самої Росії.

Джерела: Dmytro Kuleba