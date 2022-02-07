Станцію радіотехнічної розвідки Кольчуга модернізують під потреби ЗСУ

Один із науково-виробничих комплексів на замовлення Міноборони України розпочав модернізацію мобільної автоматизованої станції радіотехнічної розвідки Кольчуга.

Головне завдання – суттєве підвищення характеристик станції.

За даними ОПК, замовлення на модернізацію комплексу отримало конструкторське бюро Таргет.

Що відомо про Кольчугу

Серійне виробництво української автоматизованої станції пасивної радіотехнічної розвідки Кольчуга розпочалося ще 1987 року на заводі Топаз у Донецьку. Проте у 2014 році, коли РФ окупувала частину Донбасу, підприємство евакуювали у Запоріжжя на завод Іскра.

Серед переваг станції – її неможливо виявити за допомогою засобів радіоелектронної розвідки завдяки відсутності активних випромінювань.

Кольчуга здатна розпізнавати надгоризонтні та повітряні цілі, а також запам’ятовувати різноманітні зразки цілей.

Комплекс у складі трьох станцій дозволяє визначати координати цілей (наземних і надводних) та маршрути їхнього пересування на території до 600 км в глибину (для повітряних цілей на висоті 10 тис. м – 800 км) і до 150 км по фронту.

Чутливість радіотракту становить від −110 до −155 дБ/мВт у смузі панорамного огляду. Все це використовується для забезпечення раннього попередження в системі ППО.

У 2007 році вартість мобільного радара оцінювалася у $5 млн.

Нова розробка Кольчуга RDF-360 – наступне покоління станції із більш високими параметричними і функціональними характеристиками на сучасній елементній базі.

Головна його перевага – здатність вести далеку стратегічну розвідку повітряних, наземних і надводних цілей на дальності до 700 км, і забезпечувати супровід повітряних цілей на дальності до 450 км в діапазоні частот 8-18 ГГц у реальному масштабі часу.