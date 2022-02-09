Генсек НАТО підтримав запрошення України на саміт НАТО у Мадриді

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився на підтримку запрошення України на саміт Північноатлантичного Альянсу, але закликав визначитися з його форматом.

Так, Столтенберг в інтерв’ю La Vanguardia наголосив, що Іспанія, на його думку, є ідеальним місцем для саміту.

– Так, я думаю, що це хороша платформа для зустрічей із партнерами, але я думаю, що ми маємо визначитися з точним форматом. Я з великим нетерпінням чекаю на саміт… Він показує, що НАТО – це трансатлантичний альянс. Якщо ми чомусь і маємо навчитися з цієї кризи, то це тому, що європейці та американці повинні триматися разом, – резюмував Йенс Столтенберг.

Нагадаємо, запросити Україну на зустріч перед літнім самітом НАТО у Мадриді запропонував польський президент Анджей Дуда.

Саміт НАТО у Мадриді заплановано на 29-30 червня.