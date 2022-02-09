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Глава МЗС Франції проведе переговори з Блінкеном щодо ситуації на кордоні України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Жан-Ів Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан провів брифінг, під час якого розповів про поїздки французького президента Еммануеля Макрона до Києва, Москви та Берліна.

Ле Дріан уточнив, що Макрон проводив обговорення для досягнення деескалації на українсько-російському кордоні, а також обговорював із співрозмовниками Нормандський формат.

Французький міністр додав, що завтра планує провести переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, президент Франції цього тижня провів перемовини з президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Серед головних тем обговорення була небезпека нового російського вторгнення в Україну, а також стягнення РФ військ до українського кордону.

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Фото: Getty Images

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