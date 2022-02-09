Порушення мовного закону: мерів 20 міст закликали демонтувати зовнішню рекламу

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав мерів 20 міст України демонтувати зовнішню рекламу, розміщену з порушенням мовного закону.
У його пресслужбі уточнили, що продовжують отримувати численні скарги від громадян через розміщення реклами недержавною мовою. Так само вказується інформація для загального ознайомлення – на вивісках, написах та табличках.
Серед міст, чиїм керівникам надіслали листа від мовного омбудсмена:
- Одеса,
- Київ,
- Дніпро,
- Харків,
- Херсон,
- Запоріжжя,
- Суми,
- Херсон,
- Полтава,
- Черкаси,
- Чернігів,
- Кропивницький,
- Чернівці,
- Ужгород,
- Берегове,
- Кременчук,
- Маріуполь,
- Краматорськ,
- Кривий Ріг,
- Бахмут.
Крім того, листи отримали керівники Слов’янської, Волноваської, Лисичанської та Сєверодонецької міських військово-цивільних адміністрацій.
У пресслужбі розповіли, що за 2021 рік отримали 393 звернення за ознаками недотримання мовного закону на вивісках та зовнішній рекламі, що становило 11% від загальної кількості звернень.
Більшість порушень зафіксували у Харківській (95), Луганській (41) областях та у Києві (43).