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Факти / Україна

Порушення мовного закону: мерів 20 міст закликали демонтувати зовнішню рекламу

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав мерів 20 міст України демонтувати зовнішню рекламу, розміщену з порушенням мовного закону.

У його пресслужбі уточнили, що продовжують отримувати численні скарги від громадян через розміщення реклами недержавною мовою. Так само вказується інформація для загального ознайомлення – на вивісках, написах та табличках.

Серед міст, чиїм керівникам надіслали листа від мовного омбудсмена:

  1. Одеса,
  2. Київ,
  3. Дніпро,
  4. Харків,
  5. Херсон,
  6. Запоріжжя,
  7. Суми,
  8. Херсон,
  9. Полтава,
  10. Черкаси,
  11. Чернігів,
  12. Кропивницький,
  13. Чернівці,
  14. Ужгород,
  15. Берегове,
  16. Кременчук,
  17. Маріуполь,
  18. Краматорськ,
  19. Кривий Ріг,
  20. Бахмут.

Крім того, листи отримали керівники Слов’янської, Волноваської, Лисичанської та Сєверодонецької міських військово-цивільних адміністрацій.

У пресслужбі розповіли, що за 2021 рік отримали 393 звернення за ознаками недотримання мовного закону на вивісках та зовнішній рекламі, що становило 11% від загальної кількості звернень.

Більшість порушень зафіксували у Харківській (95), Луганській (41) областях та у Києві (43).

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Фото: УНІАН

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