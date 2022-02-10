До +20 вже в квітні: якою буде погода навесні 2022

На настання весни в Україні в 2022 році метеорологи розраховують вже після 25 лютого.

Однак справжнє тепло українці відчують у квітні.

Погода в березні 2022 року

Березень цьогоріч має бути дуже нестійким. Із другої половини місяця очікуються зовсім не весняні різкі похолодання.

– Тож у перший весняний місяць чекати тривалої теплої погоди українцям не варто, – говорить завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Погода в квітні 2022 року

Відчутне підвищення температури очікується в квітні.

– Ближче до кінця другого місяця весни стовпчики термометрів в окремі дні підніматимуться вище +20°, – говорить Вазіра Мартазінова.

Погода в травні 2022 року

У травні має бути звична для цього сезону погода.

Однак, згідно з прогнозом завідувачки відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди, перша половина місяця, ймовірно, мине без опадів.

У найближчі вихідні погода буде переважно сонячною. Лише в суботу можливий мокрий сніг на Півночі, Сході та в Центрі.

Однак вже в ніч на неділю посиляться морози. На Заході стовпчики термометрів опустяться до -9°.

Проте наступного дня там буде справжня весняна погода – до +10°.

Більше інформації про погоду на вихідні в Україні та погоду на День святого Валентина читайте в матеріалах.

Джерело: Telegraf